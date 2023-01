Cenaida Uribe (izquierda) en una foto de recuerdo con Man Bok Park. | Fuente: Andina

La exvoleibolista Cenaida Uribe no ocultó su tristeza por la muerte del exentrenador de la Selección Peruana de Voleibol Man Bok Park, a quien calificó como un “padre”

“Mi padre murió cuando yo tenía 15 años. Y ese mismo año Míster Park me escogió entre muchas otras chicas para integrar la selección. Él me dio la vida que tengo. El vóley y él me dieron, prácticamente, la vida. Para mí, él es como un padre y estoy muy triste", manifestó a la Agencia Andina.

Uribe, además recordó que hace un año almorzó con Man Bok Park. “Cuando una de las chicas de la ex selección me llamó para contarme lo que le estaba pasando, me afectó mucho. Siempre nos visitábamos, salíamos a cenar con su esposa. Hace un año almorcé con él y se le veía muy bien. Para mí fue una desagradable sorpresa”, agregó.

La exmatadora integró la Selección Peruana que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Hay que destacar, que con Man Bok Park el Perú consiguió el subcampeonato Mundial Juvenil de México 1981. Además se ubicó subcampeón del mundo en el Mundial Perú 1982 y la recordada medalla de plata en los Juegos Olímpicos Seúl 1988.

Te sugerimos leer