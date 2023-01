Cecilia Tait sobre Man Bok Park 'Es como si se hubiese muerto tu papá, tu ídolo, tu súper héroe' | Fuente: Agencia Andina

El luto continúa. La exvoleibolista, Cecilia Tait, mostró su dolor por el fallecimiento del legendario entrenador de la Selección Peruana de Voleibol, Man Bok Park,a quien lo considera un súper héroe y una persona inalcanzable.

"Decirle adiós a una persona que parecía invencible, es muy difícil. Es como si se hubiese muerto tu papá, tu ídolo, tu súper héroe. Y tu no quieres aceptar que una persona a quien viste tan poderoso, tan fuerte, tan exigente. Y decirle adiós a una persona como él es muy duro. Despedirte de tu héroe es muy difícil", declaró Cecilia Tait en una entrevista con Agencia Andina.

La exvoleibolista también dijo que cuando tuvo cáncer, Man Bok Park le mostró su apoyo y se comunicó con él. "El me dijo que iba a mandar a traer desde Corea algas marinas para curarme del cáncer. Y que me iba a castigar si yo no me levantaba de la cama. Y me hacía reír. Me dijo también, que él sabía que yo era muy poderosa, y que no iba a aceptar que me rindiera", agregó.

Finalmente Cecilia Tait dijo que la muerte del exentrenador coreano no solo fue duro para ella, sino para todo el grupo que dirigió. "Esto es lo más duro que nos ha podido suceder no solo a mí, si no a todas sus chicas. Un hombre tan poderoso como él. Para nosotras él era un súper héroe. Y tenía todos los poderes. Porque de verdad, cuando tú eras una chiquilla ves a una persona tan inalcanzable. Era un respeto total", concluyó.

Cecilia Tait logró valiosos títulos bajos las órdenes de Man Bok Park. El subcampeonato Mundial Juvenil de México 1981, subcampeón del mundo en el Mundial Perú 1982 y la recordada medalla de plata en los Juegos Olímpicos Seúl 1988.

Te sugerimos leer