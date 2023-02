Neymar y Bryant eran muy buenos amigos y tienen una gran cantidad de fotografías con él. | Fuente: Twitter (@NeymarJrSite)

Es horas de la mañana del domingo, Kobe Bryant falleció a la edad de 41 años tras un accidente aéreo en Estados Unidos. De acuerdo con medios estadounidenses, todos los tripulantes del helicóptero donde viajaba el cuarto anotador histórico de la NBA fallecieron tras estrellarse contra unas colinas en Los Ángeles, incluyendo a una de sus hijas.

Entre todas las reacciones en redes sociales de artistas y deportistas, también se han destacado la de futbolistas y clubes de este deporte. Bryant, pese a jugar en otra disciplina, era muy fanático del balompié, tomándose una gran cantidad de fotografías junto a jugadores de talla mundial.

Una de las fotografías más recordadas se llevó a cabo en su visita al entrenamiento del Barcelona. En esos momentos, se tomó una foto intercambiando su camiseta con André Iniesta.

Por aquellos tiempos, también intercambió camiseta con Thierry Henry.

Asimismo, uno de sus grandes amigos era el actual jugador de PSG Neymar, quien le agradeció su amistad tras su deceso.

Sin embargo, uno de los momentos más memorables fue cuando Ronaldinho, otro de sus buenos amigos, le presentó a Lionel Messi. El basquetbolista contó cómo lo conoció en una entrevista: “Estaba hablando con él [Ronaldinho] y me dijo ‘Kobe, te voy a presentar a la persona que será el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos’. Y yo le contesto a Ronaldinho ‘¿Cómo? Pero si tú eres el mejor jugador del mundo’. Pero él me contestó ‘No, no. Este niño aquí va a ser el mejor’. Y ese muchacho resultó ser Lionel Messi, que apenas tenía 17 años".

“En mi nombre, los jugadores y el personal de AS Roma, nos unimos al resto del mundo deportivo para llorar el trágico fallecimiento de Kobe Bryant. Kobe era un verdadero ícono y nuestros pensamientos ahora están con su familia y las familias de todas las víctimas a bordo de ese vuelo ” , escribió el AS Roma en su cuenta de Twitter. En la fotografía adjunto, se recuerda a Bryant junto a Francesco Totti.

Descansa en paz, Kobe.

