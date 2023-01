La familia y amigos están presentes en la ceremonia. | Fuente: Twitter

Un mes después del accidente que enlutó el baloncesto mundial, personalidades del deporte se reunieron en el Staples Centers de Los Ángeles para rendir homenaje a Kobe Bryant y a su hija Gianna.

Con el resto de sus hijas y su esposa, además de fanáticos de los Lakers, personalidades de la NBA y celebridades, se llevó a cabo la ceremonia en su honor. En el recinto hubo más de 20 mil asistentes en la ceremonia de aproximadamente 3 horas.

El evento

Luego de largas colas, la ceremonia inició a casi a las 2:30 de la tarde. Jimmy Kimmel brindó las primeras palabras para el basquetbolista.

Posteriormente, Vanessa Bryant, viuda de Kobe, sube al escenario para brindar su discurso de despedida para su esposo e hija: “Eran brillantes, iluminaban todos los días de mi vida”. Ella prosigue entre lágrimas y el público la aplaude para darle fuerzas en el momento.

"Para siempre, Kobe y Gigi. Mamá".

Alicia Keys, Beyoncé y Christina Aguilera fueron las encargadas de poner las melodías a la noche.

La leyenda ante la leyenda. Entre lágrimas, Michael Jordan llora y se despida de uno de sus grandes amigos: “Por favor, descansa en paz, mi hermano pequeño”.

Michael Jordan termina su discurso: 'Por favor, descansa en paz, mi hermano pequeño'. Nunca quiso comparar quien era el mejor de todos los tiempos. | Fuente: Tidal

Luego, Shaquiille O’neal recordó una anécdota que vivió con el jugador: “Yo le dije ‘Kobe, no hay un yo en el equipo’ y el me respondió: ‘Lo se, pero hay un M-E (“Yo” en una palabra diferente en inglés) aquí hijo de P***”.

