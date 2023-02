Bryant jugó 20 temporadas con Los Angeles Lakers. | Fuente: Europa Press

Este domingo, medios norteamericanos confirmaron la muerte del exbasquetbolista Kobe Bryant tras un accidente en un helicóptero en horas de la mañana.

TMZ y Los Angeles Time aseguraron con fuentes el fallecimiento de la estrella de Los Angeles Lakers tras el choque de su avión contra las colinas sobre Calabasas, debido a las pésimas condiciones de niebla del lugar.

Este deceso ha enlutado al mundo del deporte y ha provocado la reacción de más deportistas en redes sociales.

El jugador Luka Doncic fue de los primeros al respecto: “No puedo creer que sea cierto”.

Willy Hernangómez, de los Charlotte Hornets:

El argentino Manu Ginobili: “Devastado”.

Tyler Herro, miembro de los Miami Heat:

Kevin Love, jugador de los Cleveland Cavaliers: “Por favor, no. Por favor, Dios, no. No puede ser cierto”.

Luis Scola, militante del Olimpia Milano de Italia, fue mucho más expresivo:

Desde otras canchas

Romelu Lukaku, delantero del Inter de Milán: "Mi mayor ídolo deportivo es este hombre aquí mismo. Su ética de trabajo y mentalidad me inspiraron mucho desde que entendí lo que se necesitaba para convertirse en un profesional. Estabas disfrutando de tu nuevo capítulo en tu vida y dejarnos así es devastador ... ¡te quiero mucho! Eres el mejor".

El boxeador profesional Canelo Alvarez:

El club italiano AC Milan recordó al jugador: "No tenemos palabras para expresar lo conmocionados que estamos al escuchar el trágico fallecimiento de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y fanático de Rossonero, Kobe Bryant. Todos nuestros pensamientos están con las familias de los afectados por este trágico accidente. Siempre te extrañaremos, Kobe".

