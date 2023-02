Sebastián Suito fue presidente de la Federación Peruana de Muay Thai desde 2013 hasta 2016. | Fuente: Prensa IPD

El IPD publicó una resolución donde deja sin efecto la orden inicial de retirarle el apoyo a 147 deportistas nacionales. Sin embargo, ante un reclamo hecho por los mismos atletas en una conferencia de prensa, Sebastián Suito salió a aclarar la situación.

En diálogo con 'Capital Deportes', Sebastián Suito señaló que esta medida no se ha retirado por un tema de presión. Asimismo, explicó que la última resolución publicada está dentro del marco legal y explicó cómo se fueron dando las cosas para que se les haya quitado la ayuda a los deportistas peruanos.

"Esto no es por ninguna presión. La resolución me parece no solamente legal, sino también justa. Primero, me elevaron información por una recomendación y se los di a los órganos competentes para que elaboren la respuesta técnica. Estuve de acuerdo con varias cosas de esta propuesta, pero no con lo del retiro de apoyo a 147 deportistas. Nunca me informaron sobre eso", dijo.

Además, Sebastián Suito dio un comentario positivo acerca de la protesta de parte de los deportistas por todo lo ocurrido en los días y señaló que siempre será bienvenida ese tipo de iniciativas, más aún si las impulsan los propios atletas.

"A nadie se le puede quitar los derechos sin una previa evaluación. Cualquier iniciativa que venga de la ciudadanía hacia el IPD, especialmente de deportistas, con el fin de mejorar la gestión y desempeño del deporte siempre será bienvenida", concluyó.

Así fue la entrevista completa de 'Capital Deportes' a Sebastián Suito. | Fuente: IPD

