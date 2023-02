Deportista peruana sobre pedido del IPD para la reposición a los 147 atletas: 'No se ha solucionado nada' | Fuente: Camila Valle facebook

La deportista peruana Camila Valle, una de las afectadas por el polémico retiro de ayuda a los 147 atletas por parte del IPD se pronunció al respecto y dijo que la carta que publicó el IPD para la reposición de los deportistas no es legalmente correcta.

"No se ha solucionado nada, la carta no es legalmente correcta, no procede porque para que se cumpla ese reingreso la contraloría debe eliminar la resolución que se emitió para sacar a los deportistas y luego se pueden tomar cartas en el asunto", explicó Camila Valle en conferencia de prensa

El último lunes, varios deportistas denunciaron que se les había retirado del PAD tras su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Incluso, varios de ellos están en plenas competencias para lograr un cupo a los próximos Juegos Olímpicos.

Sin embargo, a través de un comunicado en redes sociales, la presidencia del IPD, a cargo de Sebastián Suito, aseguró que nunca fue informada de la decisión de retirar el apoyo a los 147 deportistas.

Por ello el IPD dejó sin efecto el retiro de 147 atletas del Programa de Apoyo al Deportista y ordenó la inmediata reposición de los mismos al Programa de Apoyo al Deportista tras la polémica decisión.

