Frank Alvarado ha ganado medallas para el Perú en Juegos Bolivarianos, ODESUR | Fuente: IPD

Frank Alvarado, deportista que pertenece al Programa de Apoyo al Deportista del Instituto Peruano del Deporte, nos ha regalado tantas alegrías como deportista calificado de Judo y hoy como capitán del Ejército Peruano, lidera una patrulla recorriendo las calles y explicando a las personas que deben de cumplir las disposiciones del Gobierno ante la pandemia del coronavirus.

“Me siento como en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Que el Perú depende de nuestras manos y sentimientos y que tenemos que salir a darlo todo por el Perú. De este problema salimos todos juntos, no hay otra”, nos dice desde el inicio Frank.

Nuestro judoca, hoy en la categoría de +100 kg, ha ganado medallas para el Perú en Juegos Bolivarianos, ODESUR y campeonatos internacionales y ha compartido a la par su vocación militar, ahora como capitán del Ejército Peruano.

- ¿Cómo te mantienes en estos momentos que no hay actividad deportiva?

Entreno en el cuartel. Tengo todos los implementos deportivos y practico, pero extraño la competencia. Luego de los Juegos Panamericanos tuve una para de seis meses por un problema de ligamento cruzado, pero ya me había recuperado y estaba entrenando.

- ¿Extrañas los entrenamientos en el CAR VIDENA?

Claro. No te imaginas. La adrenalina de los entrenamientos. El equipo, mis compañeros, los profesores. El judo es una familia.

- Ahora pasando a tu otra faceta, ¿cómo vives ahora tu vida militar?

Vivo este momento con la misma importancia como representé a mi país en los Juegos Panamericanos y como he representado a mi bandera en cada competencia internacional.

- ¿Cómo notas a la gente en las calles?

La gente no toma conciencia de la importancia de no salir de las calles. La gente lo toma como un pasatiempo. Hay que tener paciencia, llamar la atención y explicarles paso a paso lo que tienen que hacer. No son todos tampoco, mucha gente si ha asumido la responsabilidad de este momento, pero otros no.

- Es difícil el momento que vivimos…

Hay muchos muertos en el mundo, en países desarrollados. Tenemos solo 400 UCI, imagina si pasamos a más, colapsamos.

- ¿Cómo es tu trabajo en las calles?

Lidero una patrulla de 48 hombres. Todos comprometidos. Y nuestra misión es mantener informada a la gente y que tomen las medidas preventivas. Nos han formado para este momento y la patrulla sale muy predispuesta. Es una labor peligrosa

- Qué diferencia estar en un tatami como deportista y como militar en un país con emergencia.

He trabajado en paralelo, en el judo somos un equipo, somos una familia, en el ejército es servir también a tu país. Es emocionante traer una medalla para el Perú y también es satisfactorio cumplir como militar en las calles cuando el país te necesita.

Te sugerimos leer