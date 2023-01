Carlos Felipa fue medallista en Lima 2019. | Fuente: Legado Lima 2019

El 25 de agosto de 2019, Carlos Felipa le dio al Perú una medalla más en Lima 2019. El paradeportista se quedó con la presea de plata en la prueba de lanzamiento de bala. Ahora, un año y medio después, solicita apoyo para seguir dejando el nombre del país en alto.

Son tres los eventos, correspondientes a su disciplina, que se realizarán previos a Tokio 2021, pero él está priorizando dos: un Grand Prix en París y el otro en Suiza. "Estoy en pelea (para clasificar a Tokio 2021). En estos eventos, puedo subir mi marca o alcanzar la clasificación. Si no fuese así (lograr la clasificación directa), con una mejor marca puedo asegurar una Wild Card para los Juegos Paralímpicos", dijo a RPP Noticias.

El atleta, ex miembro del ejército peruano, agrega que, pese a ser medallista, no fue considerado en el plan Tokio del IPD. Además, no fue considerado como embajador de Lima 2021. Por ello, está en busca de apoyo o patrocinio para solventar pasajes, alimentación y otros para ambas competencias, que se realizarán en el mes de mayo.

Cualquier persona pública o privada que esté interesada en ayudar a Carlos Felipa, puede comunicarse con él al 935603438. De esta manera, podrá participar de los dos Grand Prix y tentar la clasificación a los Juegos Paralímpicos, que están planificados del 24 de agosto al 5 de setiembre.

Carlos Felipa está en busca de apoyo. | Fuente: Lima 2019

Más sobre nuestro medallista

Carlos Felipa fue parte del ejército peruano. El 23 de noviembre del 2010, mientras se encontraba en un terreno de combate,una mina colocada por terroristas en el VRAEM causó la mutilación de su pierna izquierda y afectó parte de la derecha. Sin embargo, aunque ello complicó las aspiraciones militares, no impidió que logre las metas que se propuso.

Luego de más de una decena de operaciones, y tras dar la contra a los doctores que le aseguraron que no volvería a caminar, consiguió una prótesis que hoy le permite representar a Perú en diversas competencias internacionales.

Número de contacto para cualquier apoyo: 935603438.

