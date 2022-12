Perú tiene 21 deportistas clasificados para Tokio 2020 | Fuente: Andina

Pedro Del Rosario, presidente del Comité Olímpico Peruano (COP), se expresó ante la carta enviada por el Comité Olímpico Internacional (COI) al presidente Francisco Sagasti, donde se solicitó que los deportistas clasificados para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020 sean vacunados contra la COVID-19.

“La carta que envía el presidente del COI al presidente Sagasti fue ingresada a la mesa de partes virtual de Palacio y de la PCM. En ella se pide respetuosamente que la delegación deportiva peruana que participará en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 sean vacunados dentro de las prioridades y guardando las políticas que cada gobierne tiene respecto a la vacunación", dijo en diálogo con 'Encendidos' de RPP Noticias.

El encargado del COP detalló los tres motivos del pedido transferido por el Comité Olímpico Internacional hacia la Presidencia de la República.

“Por propia seguridad de los miembros de la delegación, para no contagiarse ni contagiar a los más de 9 mil deportistas que se dará cita y por el respeto que merece el pueblo japonés. Estoy esperando la respuesta del presidente o la ministra Bermúdez, porque es un mandato del COI. Así como he recibido yo este encargo, lo han recibido los 205 presidentes de los Comités Olímpicos Nacionales del mundo”, señaló.

Asimismo, Pedro Del Rosario señaló que la vacunación no se trata de una condición por parte del COI, sino una "sugerencia" a modo de prevención.

“No puede ser una condición, el COI no pone las cosas en esos términos condicionales, es una sugerencia. La vacunación no es obligatoria para lo deportistas, el COI dice que, no siendo obligatoria, las delegaciones lleguen vacunadas por las razones expuestas. Lo que se quiere es evaluar la viabilidad de esta vacunación, si por parte del Gobierno no hay tal posibilidad, encontrar soluciones en el extranjero a través del COI para que esto se dé. En México ya accedieron a vacunar a los deportistas que van a Tokio”, dijo.

Perú tiene hasta el momento a 17 deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos y 4 a los Juegos Paralímpicos. Así, Del Rosario indicó que necesiarán como máximo 100 vacunas paa toda la delegación.

“Hemos hecho un cálculo en el COP. La primera dosis debe de ponerse en la primera semana de junio, la segunda 20 o 30 días después y luego emprender el viaje en julio a Tokio, porque debemos estar cinco días antes para las pruebas. Vamos a necesitar como máximo 100 vacunas”, precisó.

COP: "La vacunación para los deportistas que van a Tokio 2020 no es obligatoria"

