Mascotas en verano: ¿Cómo cuidarlos frente al golpe de calor? | Fuente: Getty Images

Por: Eduardo Rondón Navas, médico veterinario

Las mascotas al igual que nosotros o cualquier ser vivo sienten el calor sofocante del verano, pero ellas a diferencia de nosotros los humanos no pueden ir y prender un ventilador o tomarse un refresco a la sombra, por eso sus dueños somos los llamados a protegerlos.

Primero debemos ponerles agua fresca todo el día y tenerlo bajo techo en un sitio ventilado de lo contrario nuestro perro podrá sufrir un golpe de calor que lo puede llevar a la muerte.

El golpe de calor se manifestará cuando nuestra mascota comience a respirar con dificultad, sacando la lengua y botando saliva en exceso, luego tendrá temblores y si lo tocamos estará caliente y desorientado por lo cual no podrá pararse y entrará en coma que podría llevarlo a la muerte.

Si vemos que nuestro perro presenta uno de los síntomas antes descritos y lo hemos dejado al sol mucho rato o en un sitio cerrado como en un carro lo primero que habrá que hacer es bañarlo y ponerle hielo en las axilas y la nuca y si no mejora la situación se deberá poner un enema de agua fría y luego llevarlo a una clínica veterinaria.

¿Podemos llevarlos a la playa?

Por otro lado, muchas personas me preguntan si debemos llevar a nuestras mascotas a la playa y siempre digo lo mismo, si es una playa muy concurrida es mejor que no porque el perrito se puede perder y además debemos ser conscientes que a muchas personas puede no gustarle o asustarse con nuestras mascotas

Si finalmente decidimos llevar a nuestra mascota es importante recordar que hay que limpiar sus heces, estar pendientes de nuestra mascota pues los perritos también pueden ahogarse, deben tener un sitio fresco para nuestra mascota con agua fresca y recordar que la arena caliente o si es playa de piedras puede producir heridas y quemaduras en las patitas.

