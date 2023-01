El artista ya ha sido campeón 24/7 de la empresa sin dar un combate en ella. | Fuente: WWE

Quedó todo listo. En el RAW previo a WrestleMania 37, el artista puertorriqueño Bad Bunny anunció que hará dupla con su compatriota Damian Priest para luchar contra The Miz y John Morrison este sábado 10 de abril.

Esta noche, Bad Bunny y Damian Priest llegaron al WWE Thunderdome en un auto de lujo Buggati, pero este fue vandalizado rápidamente por sus rivales, quienes luego emboscaron al artista y lo golpearon en backstage.

Bad Bunny y su primera “promo” en WWE

Ante esto, Bad Bunny salió al ring a dar su primera "promo" o discurso en WWE.

"Yo amo WWE, respeto a la lucha libre. Yo estoy viviendo un sueño aquí parado en este ring. Yo recuerdo cuando de niño veía Raw, Smackdown, los PPV con mi papá. Yo escribí esa canción para Booker T porque amo a Booker, soy un gran fanático de él. Amo a Undertaker, amo a Stone Cold, a Ric Flair y amo a Triple H. Respeto a todos los luchadores que están allá atrás en camerinos”, comenzó Bunny.

“Yo no sé por qué The Miz me odia. En Royal Rumble hice lo que cualquier fanático hubiera hecho si habría estado en mis zapatos. Me lancé desde la 3era cuerda y cumplí un sueño. Tenía la oportunidad y no la iba a dejar escapar. Ustedes fanáticos de WWE, ¡me entienden! Yo soy uno de ustedes y he hecho realidad mi sueño. Yo no soy un luchador profesional, pero este sabádo en Wrestlemania tengo una oportunidad soñada de tener mi primera lucha en WWE y voy dejarlo todo en ese ring", afirmó.

Y lanzó el reto por parejas.

"Miz tu eres una leyenda, 2 veces Grand Slam Champion y te respeto. Tú dices que no me respetas. Pues este sábado yo y mi pana Damian Priest, vamos a hacer que me respetes. ¿Sabes de donde somos? Somos de Puerto Rico, donde no le tenemos miedo a nadie. Y como decimos allá, ¡¡¡en Wrestlemania te vamos a romper la carota!!!", puntualizó.

Bad Bunny y Damian Priest vs. The Miz y John Morrison se llevará a cabo el sábado 10 de abril en horas de la noche durante la primera noche de WrestleMania 37.

