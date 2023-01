La Triple Amenaza es considerada como el evento central de los 2 días de lucha. | Fuente: WWE

El evento principal de lucha libre en el mundo y para WWE, WrestleMania 37, se celebrará en dos noches seguidas y contará con la presencia en vivo del público tras un año inmerso por la pandemia de la COVID-19.

Tras un excelente primer día con grandes sorpresas, este domingo 11 de abril se llevará a cabo el Día 2 de WrestleMania 37, el cual será estelarizado por la Triple Amenaza entre Roman Reigns, campeón Universal de WWE, contra Daniel Bryan y Edge.

Los pronósticos para este encuentro son reservados. Si bien es cierto Roman Reigns ha sido construido bajo un personaje rudo dominante (más aún con Paul Heyman), Edge tuvo un espléndido retorno en 2020 y, tras ganar el Royal Rumble 2021, está esperando tener su coronación máxima ante el público. Bryan, por su parte, quiere repetir la historia de WrestleMania XXX, cuando se coronó en una Triple Amenaza frente a Randy Orton y Batista.

Pero, seis luchas más complementan este cierre de WrestleMania 37.

Cartelera de WrestleMania 37 Día 2 (11 de abril)

EVENTO CENTRAL DE TODO WRESTLEMANIA: Campeonato Universal: Roman Reigns (c) (con Paul Heyman) vs. Edge vs. Daniel Bryan.

Campeonato Femenino de Raw: Asuka (c) vs. Rhea Ripley

"The Fiend" Bray Wyatt (con Alexa Bliss) vs. Randy Orton

Kevin Owens vs. Sami Zayn (con Logan Paul)

Campeonato Intercontinental: Big E (c) vs. Apollo Crews en una lucha con tambores nigerianos

Campeonato de EE. UU.: Riddle (c) vs. Sheamus

Campeonato femenino por parejas: Nia Jax y Shayna Baszler (c) vs. las ganadores del Tag Team Turmoil del día 1

Horarios en Latinoamérica

México 6:00 p. m.

Perú 7:00 p. m.

Ecuador 7:00 p. m.

Colombia 7:00 p. m.

Bolivia 8:00 p. m.

Venezuela 8:00 p. m.

Argentina 8:00 p. m.

Chile 9:00 p .m.

Paraguay 9:00 p. m.

Uruguay 9:00 p. m.

Brasil 9:00 p. m.

Canales de transmisión

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Asimismo, el canal Premium Star Action también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica.

