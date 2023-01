El póster oficial de WrestleMania incluye a los puertorriqueños Bad Bunny y Damian Priest. | Fuente: WWE

Luego de un año sin espectadores en los coliseos y con varios reveses, WWE está a punto de celebrar el regreso del público presencial en WrestleMania 37, el magno evento anual que ahora se realiza en dos fechas: las noches del 10 y 11 de abril.

Con coordinación con las autoridades y médicos, además de la experiencia del Super Bowl, WWE llevará a cabo WrestleMania 37 ante 25 mil espectadores presenciales cada fecha en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida. Se ha garantizado cumplir con las medidas de seguridad para evitar contagios de la COVID-19, como distanciamiento en las tribunas y el uso permanente de mascarillas.

Ahora, con la logística realizada, se podrán apreciar importantes luchas que se han construido desde enero, con los ganadores del Royal Rumble 2021. Para recibir el máximo al evento, las luchas previas o kickoff no serán llevadas a cabo minutos antes, sino que serán realizadas un día previo en el último SmackDown camino a WrestleMania.

Cartelera ordenada por día hasta el momento

Kickoff de WrestleMania: 9 de abril en SmackDown

Batalla real de André el gigante

Lucha fatal de cuatro esquinas por el campeonato de parejas de SmackDown:

Noche 1: 10 de abril del 2021

Campeonato de la WWE: Bobby Lashley (c) (con MVP) vs. Drew McIntyre (Shelton Benjamin y Cedric Alexander tienen prohibida la entrada al ringside)

(c) (con MVP) vs. (Shelton Benjamin y Cedric Alexander tienen prohibida la entrada al Campeonato Femenino de SmackDown: Sasha Banks (c) vs. Bianca Belair

Bad Bunny & con Damian Priest vs. The Miz & John Morrison

& con Damian Priest vs. The Miz & John Morrison Campeonato en Parejas de Raw: The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) (c) vs. AJ Styles & Omos

Steel Cage Match: Braun Strowman vs. Shane McMahon

Cesaro vs. Seth Rollins

Tag Team Turmoil (quien gane retará a la pareja campeona femenina en el día 2): Lana y Naomi vs. Tamina Snuka y Natalya vs. The Riott Squad (Liv Morgan y Ruby Riott) vs. Mandy Rose y Dana Brooke

Noche 2: 11 de abril del 2021

EVENTO CENTRAL DE TODO WRESTLEMANIA: Campeonato Universal: Roman Reigns (c) (con Paul Heyman) vs. Edge vs. Daniel Bryan.

Campeonato Universal: (c) (con Paul Heyman) vs. vs. Campeonato Femenino de Raw: Asuka (c) vs. Rhea Ripley

"The Fiend" Bray Wyatt (con Alexa Bliss) vs. Randy Orton

Kevin Owens vs. Sami Zayn (con Logan Paul)

Campeonato Intercontinental: Big E (c) vs. Apollo Crews en una lucha con tambores nigerianos

Campeonato de EE. UU.: Riddle (c) vs. Sheamus

Campeonato femenino por parejas: Nia Jax y Shayna Baszler (c) vs. las ganadores del Tag Team Turmoil del día 1

Cómo llegan

La lucha central de las dos noches será el cierre del segundo día con la Triple Amenaza entre Roman Reigns, campeón Universal, frente a Edge, ganador del Royal Rumble masculino 2021, pero también contra Daniel Bryan, un personaje que ido interviniendo en esta historia iniciada en el Royal Rumble 2021. Este combate pone nuevamente a “The Superstar Rated R” en el plano estelar, luego de su espectacular regreso durante el mismo evento, pero en la edición del 2020.

Daniel Bryan ha estado en rivalidad paralela contra Roman Reigns, siendo derrotado de manera polémica en Fastlane 2021.

Por el lado del primer día, la lucha central lo encarnarán Bobby Lashley, campeón de WWE, frente a Drew McIntyre, ex dos veces campeón mundial. Este combate es de pronóstico reservado y contrapone dos ideas igual de geniales: que Bobby Lashley retenga y obtenga un reinado (su primer reinado) duradero, o que Drew McIntyre recupere su cinturón y celebre con público en el estadio, como lo merecía en WrestleMania 36.

Claro está que unas de las atracciones singulares del evento es Bad Bunny, el popular cantante latino. El ganador del Grammy a Mejor Álbum Latino se medirá en un duelo, por ahora individual, contra The Miz, un ex dos veces campeón mundial, por lo que se espera un duelo más que entretenido. El cantante goza de gran simpatía tras bastidores y los informes señalan que entrenan diariamente para que este sea un gran combate. Aún así, se espera que Damian Priest y John Morrison acompañen a los titulares.

Por el lado de las féminas, dos grandes luchas se acercan. El primer día, la ganadora del Royal Rumble 2021 femenino, Bianca Belair, tendrá que lucirse para arrebatarle el cinturón de SmackDown a Sasha Banks, con quien ha hecho dúo para intentar cazar los títulos por pareja, pero que no ha prosperado por sus líos.

En el segundo día, un combate que también promete es el de Asuka, campeona femenina de RAW, versus Rhea Ripley, la estrella de NXT que ya demostró gran calidad en el roster principal, aunque haya perdido su cinturón en WrestleMania 36. Las luchadoras son de gran habilidad y se espera un combate de lujo por su parte.

No menos importante es el duelo entre Randy Orton y la versión “quemada” de The Fiend. Orton quemó vivo “al demonio” en TLC 2020, pero, con los meses, el diabólico personaje ha estado mandando indirectas desde el “más allá” a través de Alexa Bliss. En Fastlane, The Fiend regresó chamuscado y Orton lo retó a “la vitrina de los inmortales”.

Por el momento, cierran la cartelera el duelo por los cinturones masculino de RAW entre New Day (campeones) contra AJ Styles y Omos, su guardaespaldas. De ganar, AJ Styles podrá convertirse en Grand Slam.

Braun Strowman mantiene una rivalidad con Shane McMahon y, debido a la naturaleza extrema de este último, se espera un duelo sin descalificaciones en el Raymond James Stadium. La estipulación encargada es un Steel Cage Match, con ambos en una jaula de acero.

Los últimos combates añadidos siguen siendo muy interesantes. Primero, la gran rivalidad de amigos entre Kevin Owens y Sami Zayn tendrá lugar en el gran escenario de WrestleMania. Amigos desde jóvenes, han combatido en distintas empresas fuera de WWE, pero con su llegada a NXT siempre han sacado chispas en el ring.

Por otro lado, Cesaro ha ganado gran simpatía con el público y, tras años con perfil bajo, tendrá una oportunidad de oro para lucirse frente a Seth Rollins, en un encuentro que, por fin, puede catapultar a “Superman Suizo” a los planos estelares.

Asimismo, Riddle defenderá su cinturón de Estados Unidos antes Sheamus en una lucha que promete gran nivel.

La semana de WrestleMania

WWE celebrará una semana entera de lucha libre desde el 5 de abril para entrar de lleno a su magno evento. En aquellos días también realizará el primer evento de NXT, su tercera marca, en dos días seguidos y traerá de regreso a la Ceremonia del Salón de la Fama, el cual fue suspendido en el 2020 por la COVID-19.

Lunes 5 de abril: Último RAW antes de WrestleMania

Martes 6 de abril: Ceremonia del Salón de la Fama

Miércoles 7 de abril: NXT Stand & Deliver (noche 1)

Jueves 8 de abril: NXT Stand & Deliver (noche 2)

Viernes 9 de abril: Último SmackDown antes de WrestleMania

Sábado 10 de abril: WrestleMania 37 (día 1)

Domingo 11 de abril: WrestleMania 37 (día 2)

