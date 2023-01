La lucha está llamada a ser editada con efectos especiales. | Fuente: WWE

A solo días, la cartelera de WrestleMania 36, el evento más importante de WWE, ya está tomando forma. Luego de Super Showdown y Elimination Chamber 2020, ya tenemos parte de las luchas que disfrutaremos el 4 y 5 de abril en el Performance Center de Orlando, Florida. Lastimosamente, por el coronavirus, el espectáculo se realizará sin público.

SmackDown 27/03

Aunque se sigue promocionando el combate de Roman Reigns vs. Goldberg por el campeonato universal en el show, FOX confirma que "The big dog" reclinó de las grabaciones por cuidarse del coronavirus (él tiene las defensas bajas luego de su lucha contra la leucemia).

Otis se enfrentará a Dolph Ziggler en WrestleMania por el amor de Mandy Rose.

Aunque se reporta que The Miz también evitó las grabaciones del show principal, en SmackDown se confirma una lucha de escaleras entre los campeones por parejas contra The Usos y The New Day. Por el momento está confirmado, recordando que estos episodios (y todos los que faltan hasta el 4 de abril) ya han sido grabados.

Asimismo, The Fiend confirma a Cena que su duelo será un Firefly Fun House Match, del cual se desconocen detalles.

RAW 23/03

Randy Orton aceptó el reto de Edge y se enfrentarán en un Last man standing donde gana el último hombre en pie. Asimismo, AJ Styles confirmó que la lucha contra The Undertaker será un Boneyard Match, donde gana el que entierre al otro.

Web de WWE 23/03

Se añadieron dos luchas: Aleister Black vs. Bobby Lashley y Angel Garza y Andrade vs. The Street Profits por los campeonatos en pareja de RAW.

SmackDown 20/03

Durante el último episodio de SmackDown, Rob Gronkowski, el tres veces campeón del Super Bowl con los Patriots de New England, adelantó que King Corbin se enfrentará a Elias durante el evento. Asimismo, se decretó un six-pack challenge para WrestleMania entre Bayley (c) vs. Lacey Evans vs. Naomi vs. Tamina vs. Dana Brooke vs. Sasha Banks.

Por último, el próximo viernes se enfrentarán The Usos y The New Day para decretar a los rivales de Miz y Morrison por los campeonatos masculinos de la marca azul.

Raw 16/03

En la noche del RAW sin público, se han confirmado tres nuevas luchas para dicha fecha. En la rivalidad entre Edge y Randy Orton, solo falta que la "víbora" acepte el desafío que "la Superestrella Categoría R" le propuso para luchar en un combate Last man standing (último hombre en pie).

Por otro lado, The Undertaker reapareció con una actitud badass y firmó el contrato para enfrentarse contra AJ Styles en "La vitrina de los inmortales". Asimismo, y para finalziar su feudo, Kevin Owens y Seth Rollins se enfrentarán en una lucha individual.

El main event

Todo lo planeado hasta el momento ha sido cambiado. Roman Reigns vs. Goldberg eran los destinados a estelarizar el segundo día de WrestleMania y, por ende, el eventeo en sí. Pero su cancelación ha ocasionado una serie de preguntas: ¿Goldberg defenderá el título? ¿Se cancela la lucha?

Por lo mismo, la opción más fuerte de tener el protagonismo total es la lucha entre Brock Lesnar vs. Drew McIntyre por el campeonato de RAW. El ganador del Royal Rumble 2020 escogió a Lesnar para “la vitrina de los inmortales” y busca convertirse en el máximo rostro de la empresa.

Y, para el primer día, ahora suena el combate de “The Fiend" contra John Cena, el ícono de la infancia de muchos aficionados.

Asimismo, el plan actual en el plano femenino es el de Rhea Ripley contra Charlotte Flair por el campeonato de NXT. Por el lado de RAW, Shayna Baszler ganó la cámara de eliminación femenina y luchará por el campeonato ante Becky Lynch.

La cartelera actual es la siguiente:

Campeonato de la WWE: Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Drew McIntyre

Campeonato Femenino de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

Campeonato Universal de la WWE: Goldberg (c) vs. Roman Reigns [CANCELADO]

Campeonato por parejas de SmackDown: The Miz y John Morrison (c) vs. The Usos vs. The New Day en una lucha de escaleras

Firefly Fun House Match: John Cena vs. "The Fiend" Bray Wyatt

Last Man Standing Match: Edge vs. Randy Orton

Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles

Otis vs. Dolph Ziggler (con Mandy Rose)

Kevin Owens vs. Seth Rollins.

Aleister Black vs. Bobby Lashley

Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs. Lacey Evans vs. Naomi vs. Tamina vs. Dana Brooke vs. Sasha Banks

Campeonato por parejas de RAW: The Street Profits (c) vs. Andrade y Angel Garza

WrestleMania 36 se desarrollará el 4 y 5 de abril próximo y será transmitido en exclusiva por WWE Network.

