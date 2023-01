Los combates causaron distintas reacciones en el universo WWE. | Fuente: WWE

WrestleMania 36 fue histórico. No solo porque fue el único evento deportivo en no ser cancelado en medio de la crisis del coronavirus, sino porque contó con dos combates grabados con efectos especiales y que hicieron volar las mentes de los aficionados: The Undertaker vs. AJ Styles en una lucha de cementerio y John Cena vs. Bray “The Fiend” Wyatt.

En ambos combates, las redes sociales se llenaron de reacciones ante las capturas cinematográficas capturadas durante estas luchas.

Ni los mismos luchadores fueron ajenos a estos encuentros, por lo que comentaron en Twitter sus reacciones.

Mick Foley, con quien Undertaker protagonizó ese legendario Hell in a Cell donde lo lanza desde encima de la jaula, se ofreció de voluntario para luchar en un combate de cementerio contra el “enterrador.

Kevin Nash sobre WrestleMania: "La compañía se llama World Wrestling Entertainment y fue entretenido. @StephMcMahon dijo que trajo esto esto para llevarte lejos de donde estamos. Estaba inmerso y no veía las noticias. Gracias WWE por ir más allá de lo que tiene cualquier otro producto".

El propio John Cena luego de su combate: “Cuando se le brinde una oportunidad sin dirección, tome la iniciativa. Sé audaz. Gane o pierda, haga todo lo que pueda con la oportunidad”.

Y felicitó al Taker antes de su lucha contra Wyatt: “La noche 1 de WrestleMania fue increíble. Emocionado de no haber enfrentado al Undertaker hasta que me di cuenta que entro al Firefly Fun House esta noche. Tengo la sensación de que se volverá… raro”.

Y Matt Hardy, hasta hace poco luchador de WWE, agradeció a la compañía por llevar a cabo este tipo de combates, los cuales fueron nacidos de las ideas que el Hardy ideó en otras compañías.

¿Qué te pareció el evento?

Te sugerimos leer