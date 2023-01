El silletazo se convirtió en una escena histórica para los comentaristas en español. | Fuente: WWE

30 de marzo de 2003. WrestleMania 19. Vince McMahon, dueño de WWE, se enfrentaba a uno de los mayores personajes de la historia de su compañía, Hulk Hogan. En la mesa de comentaristas en español estaban los clásicos Carlos Cabrera y Hugo Savinovich. Ya era costumbre ver cómo los luchadores rompían la mesa de los latinos, pero nunca nadie se imaginó que Hulk Hogan le daría un silletazo en todo el rostro de Savinovich. Un momento para el recuerdo.

“Oh no, le dieron a mi amigo” gritaba Carlos, mientras Hugo se desvanecía ante el asombro de 50 mil espectadores en el recinto.

A través de su página de Facebook, Savinovich, hoy comentarista de AEW, recordó aquel suceso único:

El día que un sillazo me hizo desmayarme. Era el año 2003 y estábamos en el Safeco Field en Seattle, Washington en el evento Wrestlemania 19 ante más de 54,000 personas. Mi jefe, Vince McMahon, se enfrentaba a la Estrella más grande de su era, Hulk Hogan. Era normal que destruyeran la mesa de transmisiones en español, pero no que Hulk Hogan se acercará tanto con una silla y lleno de ira por querer abrirle el cráneo a Vince. En una rivalidad que estaba en su peak, Hogan lanza un sillazo con todas sus fuerzas para acabar con Vince, pero este se agachó y Hogan me pegó accidentalmente con la silla en mi cabeza. Mis rodillas se aflojaron, mi vista se nubló y recuerdo caer desplomado al suelo mientras escuchaba a mi brother, Carlitos “La Voz” Cabrera gritando: “¡Oh no! ¡Oh no! ¡Le dieron a mi amigo! ¡A Hugo!” Un momento sumamente memorable del cual no tengo memoria debido al mismísimo sillazo. Les diría: ¡Dale que no soy yo! Pero en ese caso, si era yo. ¡Brutal!

¿Era planeado?

Obviamente, es lucha libre. Sin embargo, no todos los sabían. Hugo ha comentado con anterioridad de que esta escena solo era conocida por Vince, Shane, Hogan, Carlos Cabrera y el árbitro. Nadie más, ni los comentaristas en inglés.

Hogan se acercó a Hugo en esos instantes y le pidió que ponga sus manos para que amortigüe el golpe. Sin embargo, el comentarista en español, exluchador, quiso regalarnos una de las escenas más memorables de la historia al “vender” la movida de verdad, poniendo su cabeza y provocando una reacción real de dolor.

