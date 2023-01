Hugo Savinovich popularizó una gran cantidad de frases en español como 'Sushi, llama a los bomberos' o el '¡Dímelo, Carlitos!' | Fuente: WWE

Momentos tensos entre la compañía de lucha libre WWE y su ex comentarista en español Hugo Savinovich. Durante las últimas horas, ambos se han enfrentado en declaraciones a raíz de un incidente de la compañía en Arabia Saudita durante el 2019.

Todo comenzó en octubre del año pasado. Tras el evento WWE Crown Jewel, se reportó que varias superestrellas habían sido retenidas en el país el día 31 de octubre. No hubo declaración oficial, pero, de acuerdo a fuentes de Savinovich, quien mantiene un portal de noticias en Facebook llamado Lucha Libre Online, Vince McMahon tuvo un altercado con Mohamed bin Salmán, príncipe de Arabia, debido a un retraso en el pago del evento, por lo que los luchadores fueron retenidos "como rehenes".

De acuerdo con declaraciones del ahora comentarista de la empresa rival AEW, una esposa de un ex luchador de WWE (se rumorea que fue Christine Bui, cónyuge de Karl Anderson), le habría confirmado esta información, por lo que se expandió por todo el mundo. WWE permaneció en silencio dicha ocasión, ocupando los puestos del show del 1 de noviembre con luchadores que no viajaron a dicho país.

Ante esto, surgió una demanda por “ocultamiento de la información” del Sistema de Retiro de Policía y Bomberos de la Ciudad de Warren al respecto, grupos de personas que tienen acciones acciones de la WWE, guiados por la información especificada. Tras esto, afirman haber perdido 121 millones de dólares en caída de acciones.

La compañía, representada por el abogado Jerry McDevitt, respondió a la acusación recientemente:

Las únicas fuentes citadas en la demanda son dos testigos confidenciales (ninguno de los cuales trabajó a nivel individual con los demandados, participó en las negociaciones acerca de los derechos televisivos en el Medio Oriente, o trabajó en las oficinas corporativas de WWE), y una serie de 'informes de noticias' que consisten casi que exclusivamente en contenido sin pruebas ni fundamentos extraído de sitios web de la lucha libre basados en múltiples informes y capas de rumores y declaraciones no verificadas en Twitter.

Todas las acusaciones se basan en la especulación de dichos 'informes de noticias', como un sitio web centrado en lucha libre que 'se basa' en las declaraciones de un 'comentarista en español de WWE', el cual ya no está empleado por WWE desde hace años y basó su historia en otra fuente sin nombre ni fundamento. Los hechos que alega esta demanda, de que 'una fuente' dijo que 'los saudíes se quedaron cortos' por par de millones de dólares de cada show presentado hasta esa fecha, provienen de Twitter o del informe de un autoproclamado periodista de lucha libre (Hugo Savinovich).

Hugo Savinovich respondió a estas acusaciones

Desde su portal de noticias, el ex comentarista de la compañía respondió a la empresa.

Mi reputación en el negocio de la lucha libre es muy alta. Comencé a los 14 años y he hecho todo: escritor, productor, luchador, comentarista. Me apego a lo que dije: los luchadores de la WWE fueron secuestrados en Arabia Saudita. Eso es lo que me dijeron mis fuentes. No necesito dinero, yo no necesito la atención de los fanáticos, es una cosa muy triste que WWE y su abogado intenten humillarme y desacreditar mi historia.

El Príncipe de Arabia Saudita peleó con Vince McMahon, eso es lo que me dijeron desde Stanford, en los estudios de televisión centrales de la WWE y me aferro a ese informe. No le tengo miedo a la WWE. Tampoco le tengo miedo a Arabia Saudita, un país que mató a un periodista suyo en Turquía. WWE se equivocó al ir a Arabia Saudita. Pero no tengo miedo de hablar. La WWE misma me dio la información.

Recordemos que Savinovich ha anunciado su retiro de la industria en 2025 y ha pedido públicamente a Vince McMahon narrar un último show junto con Carlos Cabrera, su gran amigo y aún comentarista de la compañía. Si las relaciones siguen así de tensas, es posible que nunca veamos este reencuentro.

