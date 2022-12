Vince y The Undertaker abrazados en una imagen inédita del documental The Last Ride. | Fuente: WWE

Es el momento del adiós. Este 22 de noviembre, The Undertaker, el terrorífico personaje de WWE, le dirá adiós a su carrera como luchador en el evento Survivor Series 2020. Pero antes, su jefe y amigo, Vince McMahon, le ha dedicado unas palabras.

El CEO de la empresa de lucha libre se dio un tiempo para agradecerle públicamente al “hombre muerto” por sus 30 años de carrera en su compañía, tiempo suficiente para consolidarse como uno de los máximos héroes junto a otros como Hulk Hogan, The Rock, Stone Cold o John Cena.

McMahon dijo en su Twitter: “La vara de medir. El líder del vestuario. El fenómeno. Hace tres décadas hoy, Undertaker cambió el panorama del entretenimiento deportivo. Su legado es incomparable, su impacto inconmensurable”.

Ellos son buenos amigos, hecho del que se pudo profundizar en la serie documental The Last Ride estrenada en WWE Network, la plataforma de videos de la compañía. Mark Calaway, nombre real del “fenómeno”, le ha jurado lealtad para cuando desee, pero el tiempo ya le juega en contra.

“Si alguna vez hubo un final perfecto para una carrera, el Boneyard Match lo fue. Si me dices que Vince estuviera en apuros y necesite que vuelva, supongo que el tiempo lo dirá. Como si dijeran: en caso de emergencia, rompa el vidrio, retire a The Undertaker para regresar. Pero ahora mismo, en este punto de mi carrera, no tengo ganas de volver al ring”, dijo el luchador en el capítulo final de su serie.

Este domingo 22 de noviembre, The Undertaker le dirá adiós a la industria… o eso es lo que esperamos porque también se rumorea el anuncio de un último combate. Ocurra lo que ocurra, todo fanático de WWE le brindará el respeto máximo esta noche.

