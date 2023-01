Los luchadores están llegando a esta empresa por nuevas oportunidades. | Fuente: Composición

Tal como sucedió en épocas pasadas con WCW y TNA, la empresa de lucha libre WWE está viendo el crecimiento de una nueva empresa rival: AEW. All Elite Wrestling (2019) nace una iniciativa de luchadores independientes llamados The Elite, quienes, cansados de la hegemonía de la compañía de Vince McMahon, han iniciado su nueva promoción con “mayores libertades”. Y para esto, también han reclutado personajes de WWE.

AEW es económicamente dirigido por Tony Khan, un empresario de fútbol americano, copropietario de los Jacksonville Jaguars y del Fulham de Inglaterra. Sin embargo, creativamente es manejado por Cody Rodhes (ex Stardust e hijo del WWE Hall of Famer Dusty Dhodes), The Young Bucks (Matt y Nick Jackson) y Kenny Omega.

Ante la novedad (y el gran capital que se mantiene por la familia Khan), muchos luchadores de WWE se han visto tentados por esta empresa. Por ejemplo, con los despidos ocurridos en marzo, este interés incrementó, teniendo un gran éxodo de ellos hacia AEW, buscando una oportunidad de triunfar que en la gran E se les ha negado.

Los principales ejemplos son Chris Jericho y Jon Moxley (ex Dean Ambrose). Ambos, ex campeones de WWE, han sido los más críticos de la empresa más importante de la industria, asegurando que la familia McMahon está actuando en contra del deporte. Por lo mismo, cambiaron de rubro logrando el máximo cinturón de AEW. Christian, excompañero de Edge, debutó en AEW Revolution 2021 de la mano de Paul Wight, ex-Big Show.

Actualización 05/09/2021

Durante el evento All Out, Adam Cole, Daniel Bryan y Ruby Soho firman oficialmente con la compañía con grandes debuts.

Actualización 20/08/2021

CM Punk regresa oficialmente a la lucha libre durante AEW Rampage y firma por la compañía.

Actualización 8/07/2021

Malakai Black, conocido como Aleister Black, apareció en Dynamite para atacar a Cody Rhodes.

El penúltimo ha sido Mark Henry, quien ha sido presentado como un nuevo entrenador y comentarista del programa AEW Rampage el domingo 29 de mayo en Double Or Nothing!

Todos los ex luchadores de WWE que ahora están en AEW

Bryan Danielson (Daniel Bryan en WWE)

Adam Cole

Ruby Soho (Ruby Riott en WWE)

Malakai Black (Aleister Black en WWE)

Mark Henry

Christian Cage (Christian en WWE)

Andrade "el Idolo"

Chavo Guerrero

Paul Wight (Big Show en WWE)

Miro (Rusev en WWE)

Chris Jericho

Cody Rhodes

Dustin Rhodes

Brandi Rhodes

PAC (Neville en WWE)

Billy Gunn

Shawn Spears (Tye Dillinger en WWE)

Leva Bates (Blue Pants en WWE)

Jon Moxley (Dean Ambrose en WWE)

Awesome Kong (Kharma en WWE)

Jake Hager (Jack Swagger en WWE)

Matt Hardy

FTR (The Revival en WWE)

Matt Cardona (Zack Ryder em WWE)

Tay Conti

Matt Sydal (Evan Bourne en WWE)

Sting

A ellos se le suma también Brodie Lee (Luke Harper en WWE), quien, lastimosamente, falleció a finales del 2020.

También mantiene a Vickie Guerrero, Jake "The Snake" Roberts, Tazz, Tommy Dreamer, Dean Malenko, Tony Schiavone, Justin Roberts, Jim Ross y hasta Hugo Savinovich en su producción.

