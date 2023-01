La noche de The Kabuki Warriors. | Fuente: WWE

El buen fanático de WWE recuerda con cariño la palabra TLC. Las mesas, escaleras y sillas han sido parte de las luchas más extremas de la empresa y desde 2009 son los protagonistas del último evento PPV anual. En esta edición 2019, la lucha femenina por parejas cerró un buen evento para un año irregular para la compañía.

Por fortuna (y no como en otras ediciones), TLC si mantuvo estipulaciones en casi todas las luchas y hubo sorpresas en la noche, aunque no hubo ningún cambio de mano en los campeonatos.

RESULTADOS

Campeonato femenino en parejas de la WWE: Asuka & Kairi Sane vs. Becky Lynch & Charlotte Flair en lucha de sillas, mesas y escaleras.

Retienen The Kabuki Warriors

Bray Wyatt vs. The Miz

Wyatt derrotó a The Miz

TLC match: Roman Reigns vs. King Corbin

Ganó Corbin con la ayuda de Dolph Ziggler y The Revival

Lucha de mesas: Rusev vs. Bobby Lashley

Ganó Lashley con la ayuda de Lana

Campeonatos en parejas de SmackDown: The New Day vs. The Revival en lucha de escaleras

Ganadores The New Day

Aleister Black vs. Buddy Murphy

Aleister Black gana con un Black Mass

The Viking Raiders decidieron lanzar un reto abierto por los Campeonatos en parejas de RAW

Aceptó The OC, pero la lucha acabó en descalificación doble por conteo fuera del ring

Lo bueno

Luchas decentes en su mayoría, incluyendo el kickoff y el evento central.

Para iniciar, el combate latino entre Humberto Carrillo vs. Andrade Cien Almas causó una primera buena impresión de este TLC. Es indudable la confianza que los directivos han depositado en Carrillo, aunque preocupan los resultados de Andrade.

En el show en sí, las escaleras ayudaron a que The New Day retenga sus títulos en un muy buen encuentro contra The Revival. Big E y Kofi Kingston no pueden ser del agrado de todos como personajes, pero sí que saben manejar la división por parejas en la compañía.

Si ya teníamos un PPV bueno, el duelo individual entre Aleister Black y Buddy Murphy se llevó las palmas. Ambos, quizás con un manejo poco eficiente por parte de los creativos, demostraron al universo WWE su calidad como luchadores y piden a gritos estar en los planos estelares por algún título.

La mejor postal. | Fuente: WWE

Se está recuperando el protagonismo y liderazgo del King Corbin. Los heels lo apoyan y sienten representatividad en él, alguien que ha tenido buenas luchas, pero que fue ridiculizado en sus últimas rivalidades.

El regreso de un Daniel Bryan con el look del 2011 para cuidar a su amigo salvó el momento.

Volver al futuro. | Fuente: WWE

El evento central fue muy entretenido e impredecible. Al ver la ubicación de este encuentro como main event, muchos pensaron que las dos excampeonas mundiales obtendrían los campeonatos, pero las defensoras nos regalaron spots muy impresionantes para seguir con su reinado. Buen cierre de la noche.

La mejor movida de la lucha la regaló Becky Lynch saltando desde la tercera cuerda hacia una mesa con Asuka encima. | Fuente: WWE

Lo malo

Innecesaria lucha entre Bray Wyatt y The Miz. Un feudo sacado de la nada y sin mayor precedente. Por fortuna, el buen regreso de Bryan justificó el segmento.

La lucha entre Rusev y Bobby Lashley no fue más que storyline. Mal desenvolvimiento y poco para recordar.

Pese a las críticas, el público reacciona fuertemente a estos segmentos 'telenovelísticos' | Fuente: WWE

Lo feo

La descalificación de Viking Raiders vs. The OC. Aunque hubo una mesa rota de por medio (patrocinada por KFC incluso), los duelos que terminan de dicha manera solo hacen pensar al espectador que estuvo perdiendo el tiempo viéndolos.

El hecho que Roman Reigns tenga que ser derrotado por 4 personas solo es señal del overbookeo que mantiene el personaje.

¿Qué opinas? ¿Te gustó el evento?

Te sugerimos leer