Undertaker junto a la imagen de Paul Bearer, su icónico representante en la compañía.

En una de las noches más emotivas de la historia de WWE, Mark Calaway, mejor conocido como The Undertaker, se despidió de la lucha libre en el segmento final de Survivor Series, evento que lo vio debutar 30 años atrás.

En un ThunderDome con repleto de viejos amigos como Kane, Mick Foley, Triple H, Shawn Michaels o hasta el ‘boricua’ Savio Vega, Taker se hizo presente en el ring para decir adiós a los fanáticos.

Quien hizo la introducción al luchador fue su jefe y amigo Vince McMahon.

"Esta noche marca el final de una era, la era de una histórica carrera que jamás será duplicada ni igualada, así que esta noche... diremos adiós. Dicen que nada dura para siempre, pero tengan por seguro que el legado de The Undertaker durará eternamente", mencionó.

Posteriormente, sonaron los campanazos.

Tras una larga caminata hacia el ring, Taker dijo lo siguiente.

"Durante 30 largos años, he hecho esta caminata lenta y he puesto a gente descansar vez tras vez. Pero ahora, mi turno ha llegado para dejar a The Undertaker descansar en paz".

Se arrodilló e hizo una reverencia mientras en las pantallas gigantes se proyectaba la imagen de Paul Bearer, su fenecido representante en la empresa, como en los viejos tiempos.

Cada segundo que pasaba fue doloroso para el espectador. Taker se despidió de los cuadriláteros, llegó a la rampa de acceso y levantó el puño como último símbolo en la empresa.

Undertaker debutó en WWE (pero no en la lucha libre, ya que ya había peleado en WCW antes) el 22 de noviembre de 1990, cuando ingresó a la entonces WWF en Survivor Series como compañero de Ted DiBiase. A partir de allí, forjó su leyenda.

En su carrera, lo ha conseguido todo: ha sido ocho veces campeón mundial, ganador del Royal Rumble, campeón en parejas con Kane y logró la racha más importante de la industria: 21 victorias como invicto en WrestleMania (hasta el impactante momento en el que Brock Lesnar le quita ese título).

Su última lucha fue en 2020 con un combate cinematográfico contra AJ Styles en WrestleMania 36.

