El luchador mantuvo la racha más significativa de la industria: 21 a 0 en WrestleMania. | Fuente: WWE

The Undertaker es uno de los más icónicos personajes que han pasado por los rings de la compañía de lucha libre WWE. Mark Calaway ha forjado una carrera prestigiosa en casi 30 años dentro de la empresa, pero su misma edad ya no le permite ser el mismo dentro de los cuadriláteros, por lo que el retiro es una constante en su cabeza.

“El Enterrador” ha dejado su faceta misteriosa y ha abierto sus ideas al mundo en medio del documental The Last Ride, emitido exclusivamente en WWE Network. En esta serie, el luchador ha comentado sobre sus últimas luchas desde la derrota ante Brock Lesnar o Roman Reigns, y se ha mostrado tal como es: una persona que ha sufrido decenas de operaciones y cuya edad ya no le deja dar el espectáculo al que tanto nos acostumbró durante su legendario historial.

Por lo mismo, en el último episodio del show, Undertaker habla sobre su hasta ahora última lucha: contra AJ Styles en WrestleMania 36, en un Boneyard Match (lucha de cementerio) con efectos cinematográficos.

“Estoy muy contento ahora como estoy, sobre todo después del Boneyard Match y que fue una gran lucha contra uno de los mejores luchadores del negocio. Cuando subí a la motocicleta tuve un momento de pensamiento y tenía mucha emoción sobre el combate. Pensé si era feliz con lo que he hecho y lo que hice, y me dije que sí. Fue un momento perfecto y poderoso para acabar mi carrera”, mencionó ante cámaras.

Sin embargo, aquí llegaría la parte donde mencionaría lo mucho que ha logrado en la industria, pero del que ya se siente tranquilo. “Si alguna vez hubo un final perfecto para una carrera, el Boneyard Match lo fue. Si me dices que Vince estuviera en apuros y necesite que vuelva, supongo que el tiempo lo dirá. Como si dijeran: en caso de emergencia, rompa el vidrio, retire a The Undertaker para regresar. Pero ahora mismo, en este punto de mi carrera, no tengo ganas de volver al ring”.

Por ahora, Undertaker está dispuesto a acatar las órdenes de Vince McMahon, a quien le otorga su máximo respeto por apostar por él luego de su salida de WCW. Claro está que Vince no dejará que su máximo personaje se retire así por así, sino que le hará un gran homenaje por la mayor carrera en la industria. El luchador solo espera dos cosas: la celebración por los 30 años y el regreso del público tras la pandemia del nuevo coronavirus.

"El hombre muerto" lo ha ganado todo desde su debut en Survivor Series de 1990. Por supuesto, lo más significativo fue su racha de 21 victorias seguidas en WrestleMania, el evento más grande de WWE. Sin embargo, tras su derrota ante Brock Lesnar en WrestleMania XXX, su rumbo ha decaído, manteniendo luchas mediocres y que él mismo ha olvidado por golpes durante ellos (ejemplo: ante Roman Reigns en 2017 o ante Goldberg en 2019).

Si quieres ver el documental, puedes contratar WWE Network por 10 dólares el mes, lo que también te permite ver todos los PPVs de la historia y los actuales en vivo.

The Wrestling Observer ha señalado que “el hombre muerto” renovó a finales de 2019 con empresa de Vince McMahon. Mark Calaway, nombre real del luchador, estará ligado hasta el 2034, cuando cumpla 70 años. Pero, se especifica en el contrato que no todo ese tiempo estará luchando.

AJ Styles respondió a estas palabras

Tras la difusión del documental, AJ Styles, publicó un mensaje al respecto: "Todavía estoy en shock por la reacción de Undertaker a la Boneyard Match en Wrestlemania. Si esta fue la última vez que Undertaker se ató las botas, me siento tan honrado que haya sido ante mi".

John Cena luego de enterarse de esta noticia: "Cada superestrella de WWE busca hacer 'momentos'. Desde el personaje, el rendimiento y la dedicación ininterrumpida a la lucha, @Undertaker lo ha hecho por más de 30 años. Emocionado de ver la parte final de #TheLastRide en @WWENetwork"

WWE hizo lo propio con el luchador publicando esta imagen en sus redes:

Te sugerimos leer