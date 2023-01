Jabroni se refiere al término para llamar burlonamente a los luchadores que suelen perder todos sus combates. | Fuente: WWE

La lucha libre forma parte de la vida de muchas personas y su propio vocabulario técnico forma parte de las lenguas oficiales. Un ejemplo de ello acaba de suceder solo hace algunas horas, cuando Dictionary incluyó oficialmente la palabra jabroni, utilizado comúnmente por Dwayne “The Rock” Johnson en su paso por WWE.

La actualización de septiembre del diccionario de inglés ha añadido esta palabra y lo hizo comunicar al propio The Rock por Twitter:

De acuerdo con Dictionary, Jabroni se refiere como “una persona estúpida o perdedora”. Para la lucha libre, este término se asemeja mucho al de jobber, el cual es el personaje que siempre pierde en sus combates: “un luchador cuyo propósito es perder combates contra los luchadores principales para construir el estatus y la fama de los artistas”.

Sin embargo, jabroni no es original de The Rock, sino del luchador Iron Sheik, pero la gran popularidad del ocho veces campeón de WWE hizo que se le acuñara la palabra. "Su impacto en mi carrera ha sido realmente profundo", dijo Johnson en un documental sobre Iron Sheik."Ahora la palabra jabroni está conectada conmigo. Cuando mucha gente piensa, 'oh, jabroni, oh, sí, sí, es la palabra de The Rock'. No, no, no, no. No es mi palabra. Es la palabra del Iron Sheik ".

