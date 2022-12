El evento se desarrolló en el ThunderDome de Orlando, Florida. | Fuente: WWE

Una noche triste, pero llena de acción. Este domingo, WWE celebró la anual guerra de marcas Survivor Series 2020 y nos dejó grandes resultados en medio de la celebración por los 30 años de The Undertaker.

En el segmento final de la noche, The Undertaker se despidió del universo WWE tras 3 décadas de actividad en una de las carreras más sólidas e importantes de la industria. Otras leyendas se hicieron presenta para dar el adiós definitivo “al hombre muerto”.

Sin embargo, Survivor Series también se trata de peleas y, este año, RAW y SmackDown (no se incluyó NXT) terminaron empatados en victorias, aunque la lucha central fue para la marca azul.

Roman Reigns, campeón universal de SmackDown, desmayó a Drew McIntyre en un excelente main event y logró la victoria en el duelo de campeones máximos de la compañía. Esto se logró gracias a la ayuda de Jey Uso y un golpe bajo.

Las demás victorias para SmackDown llegaron por parte de los campeones por parejas Street Profits antes The New Day y de Sasha Banks ante Asuka.

Por su parte, la victoria más importante de RAW llegó gracias al tradicional duelo 5 vs. 5 de Survivor Series, donde la escuadra comandada por AJ Styles barrió por completo con la de SmackDown.

Las demás victorias llegaron gracias a la batalla real en el kickoff (aunque esta no cuenta para el conteo general), el duelo femenino de 5 vs. 5 y el duelo entre Bobby Lashley vs. Sami Zayn.

Todos los resultados

Duelo de campeones

En un encuentro de pronósticos reservados, Roman Reigns hizo prevalecer su invicto contra Drew y lo desmayó con una llave a la cabeza.

Lucha tradicional femenina de Survivor Series

Lana, sin hacer nada, consigue la victoria para RAW al ser la única sobreviviente del duelo de 5 vs. 5 entre marcas.

Campeonas femeninas

En una lucha técnica y llena de paquetitos, Sasha Banks derrotó a Asuka y se coronó como la mejor fémina en la compañía.

Campeones de mitad de cartelera

Bobby Lashley dominó a Sami Zayn y amplió la ventaja para la marca roja en la noche.

Campeones por parejas

En un tremendo duelo, Street Profits descontó para SmackDown al derrotar a The New Day en el duelo de campeones por pareja. Al finalizar, ambos equipos se dieron la mano y se abrazaron por dicho combate.

Lucha tradicional de 5 vs. 5

En la guerra de marcas, el Team RAW apabulló al de SmackDown eliminando a todos sus miembros in ninguno a cambio.

KickOff:

The Miz ganó la batalla real de marcas para RAW, aunque no contó para el conteo general de la noche.

Te sugerimos leer