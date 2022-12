La lucha se llevará a cabo el último domingo de febrero. | Fuente: WWE

Luego de meses fuera de la compañía, Goldberg reapareció en SmackDown y lanzó un reto para Bray Wyatt, actual campeón universal de la marca azul de WWE.

Este viernes por la noche, el WWE Hall of Fame apareció en las pantallas de la arena donde se desarrollaba el episodio para señalar que, tras Royal Rumble, sintió la inspiración para volver a ser campeón de WWE.

Sin embargo, dado que Brock Lesnar está ocupado con Drew McIntyre y Ricochet, anunció que estaba poniendo su mirada en el título universal de Bray Wyatt.

El anuncio fue interrumpido por el actual campeón, quien dijo que The Fiend acepta el desafío. Goldberg finalizó el segmento diciendo "El Demonio, Bray Wyatt, eres el siguiente", antes de irrumpir fuera de cámara.

Su encuentro tendrá lugar en el Super ShowDown, Arabia Saudita, el 27 de febrero. También están confirmadas las luchas de Brock Lesnar vs. Ricochet y The Miz & John Morrison vs. The New Day por los campeonatos en pareja de la marca.

