Agosto es un mes especial para la lucha libre y, popularmente, SummerSlam es la principal atracción. El segundo evento más grande en importancia para WWE se desarrollará este domingo 11 en Toronto, Canadá, y trae una cartelera interesante para los amantes de este deporte de entretenimiento.

La capital canadiense se ha inundado de fanáticos de lucha libre, ya que, como sucede con el WrestleMania Weekend, varias empresas de la industria viajan a realizar sus shows en fechas cercanas al evento central de WWE.

Las luchas principales de SummerSlam 2019 serán por los campeonatos principales de la empresa. Por RAW, Brock Lesnar defenderá su título universal ante Seth Rollins. Durante los últimos episodios de la marca roja, “La Bestia Encarnada” se encargó de lesionar a Rollins, por lo que el retador llega en muy mala condición física.

Por el lado de SmackDown, Kofi Kingston, en una lucha llena de historia, se enfrentará a Randy Orton por el campeonato de WWE. Esta rivalidad data del 2009 y mantiene una promoción que ha encandilado a los fanáticos.

Becky Lynch defenderá el título femenino de RAW ante Natalya en una lucha de sumisión. Esta defensa puede dejar otra reina en la división, ya que la retadora es natural de Canadá y estará con el público a su favor. Bayley hará lo propio ante Ember Moon.

No olvidemos las luchas de dos estrellas del pasado. Goldberg quiere limpiar su rostro de la mala lucha ante The Undertaker y se enfrentará a Dolph Ziggler en lo que esperamos sea una buena pelea. Por otro lado, la legendaria diva Trish Stratus luchará contra Charlotte Flair en un combate de legados.

Cartelera completa

) Brock Lesnar (c) vs. Seth Rollins por el título universal. 2) Becky Lynch (c) vs Natalya por el título femenino de Raw en una lucha por rendición. 3) Bayley (c) vs Ember Moon por el título femenino de SmackDown. 4) Kofi Kingston vs Randy Orton por el título de la WWE. 5) Kevin Owens vs Shane McMahon: si Kevin pierde, dejará la WWE. 6) Finn Bálor vs. Bray Wyatt 7) AJ Styles vs Ricochet por el título de los Estados Unidos. 8) Goldberg vs. Dolph Ziggler. 9) Trish Stratus vs. Charlotte Flair. 10) Drew Gulak (c) vs. Oney Lorcan por el título de peso crucero

Horarios

5:00 p. m.: Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras)

Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras) 6:00 p. m.: México DF (México), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador)

México DF (México), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador) 7.00 p. m.: Nueva York (Estados Unidos), Asunción (Paraguay), Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), en Puerto Rico, República Dominicana, Santiago (Chile)

Nueva York (Estados Unidos), Asunción (Paraguay), Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), en Puerto Rico, República Dominicana, Santiago (Chile) 8:00 p. m.: Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay)

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Asimismo, el canal Premium Fox Action también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica (no pasará el kickoff).

