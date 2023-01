Los gritos de Nakamura divirtieron al público peruano. | Fuente: Composición

La lucha libre es diversión y entretenimiento y eso es lo que se vivió en la noche de WWE Live en la capital peruana. Las superestrellas de SmackDown deleitaron a los fanáticos con sus mejores movimientos en el Jockey Club y demostraron lo fuerte de esta industria.

Como parte del show, siempre están los famosos cánticos de apoyo a los combatientes. Para la pelea entre el campeón internacional, Shinsuke Nakamura, y el retador Ali, los aficionados confundieron los gritos del japonés con el popular ‘Gaaa’ y empezaron a corear el nombre del Payaso Chupetín durante todo el encuentro.

Eso no fue todo. Durante la pelea central entre Kofi Kingston y Daniel Bryan, los peruanos empezaron a corear el nombre de CM Punk (luchador que ya no trabaja en WWE) y los peleadores imitaron su llave final. Cosas que solo pasan en eventos no televisados.

