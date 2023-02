Al igual que McIntyre en 2020, Cesaro ha obtenido una racha de victorias en las últimas semanas, siendo el más importante ante Daniel Bryan. ¿Se llevará la victoria? | Fuente: WWE

El camino a WrestleMania ha comenzado. Este 31 de enero, WWE celebrará su primer evento PPV del año: Royal Rumble 2021. La batalla real dará a un ganador entre 30 hombres y este podrá retar a algún campeón mundial en “la vitrina de los inmortales”. ¿Quién logrará hacerlo?

Royal Rumble 2021 se llevará a cabo sin público el próximo domingo desde el Tropicana Field de St. Petersburg, Florida. Sin embargo, WrestleMania 37 se llevará a cabo en dos noches seguidas en los días 10 y 11 de abril en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, con aforo limitado. El hecho de tener público en la arena abre aún más las posibilidades de posibles nombres para la cartelera final.

Para este año, las cosas están inciertas. Aunque en muchas otras ocasiones, los ganadores ya mantenían una historia que podía hacernos prever una victoria en el evento, para este 2021, aún en el contexto de la COVID-19, es complicado adivinar un ganador. Sin embargo, una serie de nombres ha tenido cierta relevancia en las últimas semanas, por lo que debemos tenerlos en cuenta.

The Fiend

Tras ser quemado vivo, el personaje de Bray Wyatt está en el limbo. Aunque parezca que su rivalidad contra Randy Orton seguirá en pie, su poca participación directa en los programas hace pensar que regresará de forma “demoniaca” en el Royal Rumble. Asimismo, la posibilidad de que Goldberg obtenga nuevamente el campeonato de WWE, hace pensar en una revancha de la pésima decisión de la compañía de quitarle el título en 2020 en Arabia Saudita.

Edge

El “Oportunista por Excelencia” tuvo el retorno más impresionante de la historia de la compañía durante el Royal Rumble de 2020, pero disputó su lucha contra Orton ante un WrestleMania sin público por la COVID-19. En esta edición, en el primer evento en un año con asistencia al recinto deportivo, ver a Edge en el mega evento es una decisión completamente acertada. ¿El público quiere ver nuevamente al luchador en la cima de la compañía? La respuesta es casi un rotundo sí.

Big E

Luego de separarse de The New Day, Big E obtuvo un gran impulso personal. Posee fuerza y carisma, por lo que las casas de apuestas lo consideran como uno de los favoritos para salir victorioso. Eso sí, ya mantiene el campeonato intercontinental, por lo que, además de brindarle la victoria en el evento puede ser muy forzado.

Brock Lesnar

Lesnar no aparece en WWE desde que perdió su cinturón ante McIntyre, el ganador de RR 2020, en WrestleMania. Él y WWE saben que, sea del agrado o no del público, hace que los eventos sean más vistos, por lo que una posible revancha por el cinturón para este año no suena fantasioso. Además, cumple con un requisito que se reportó que pedía Lesnar para su retorno: el regreso de los aficionados a los estadios.

Daniel Bryan

Bryan no necesita introducción y el Royal Rumble es uno de los pocos logros que aún no consigue en su carrera. Pese a ser uno de los favoritos, también es uno de los menos pensados porque el propio luchador quiere impulsar nuevos talentos. Si no gana, por lo menos puede ser uno de los últimos en quedar en pie.

Keith Lee

Lee es uno de los talentos de NXT con mayor proyección en el roster principal. Si WWE quiere arriesgar por un “nuevo” en la compañía, es la mejor opción. Ya nos ofreció una gran lucha contra McIntyre, por lo que el espectáculo está garantizado.

Cesaro

El talento más infravalorado de WWE está recibiendo un sorprendente push que hace soñar con una victoria en la batalla real. El suizo tiene todo: habilidad en el ring, carisma y un micro decente. Sin embargo, hay que ser sinceros, ¿cuántas veces WWE ha esperanzado al público para cortar rápidamente sus sueños? Es un nombre latente, aunque con muy pocas posibilidades. Por fortuna, todo puede pasar.

¿Y para mujeres?

En el lado femenino, hay dos nombres que resaltan sobre el resto. Blanca Belair y Rhea Ripley, ambas de NXT, han ofrecido un buen perfomance durante sus luchas en eventos de la marca principal, por lo que han obtenido el visto bueno para ser las que se enfrenten a las mujeres dominantes de RAW y SmackDown. Aunque, otro nombre “asciende desde lo más profundo”: La hermana Abigail Alexa Bliss.