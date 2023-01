Ronda ha sido muy criticada por el público de WWE. | Fuente: WWE

No lo supera. Ronda Rousey, excampeona de UFC, dio un giro en su vida al ingresar a WWE, empresa de lucha libre. Sin embargo, sus últimos meses en la compañía estuvieron acompañados de abucheos, los cuales han calado fuertemente en ella.

Rousey estuvo de invitada en el podcast Wild Ride, de Steve-O, y afirmó que no quiere regresar a la compañía por culpa de los aficionados: "¿para qué lo estoy haciendo si no puedo pasar mi tiempo y mi energía con mi familia, en vez de gastar mi tiempo y energía en un montón de jodidos fans malagradecidos que no me aprecian? Me encanta presentarme, amo a las chicas y estar ahí, pero al final del día, yo estaba como: Que se jodan estos fans”.

Ella menciona que ya no quiere estar a tiempo completo en WWE, aunque no descarta apariciones esporádicas: “Nunca volveré a estar a tiempo completo. No estaré más de doscientos días año en la carretera nunca más. Necesitaba hacerlo para aprender y sumergirme en este mundo y entender realmente cómo es, pero no es un estilo de vida que esté hecho para mí".

¿Qué hizo mal?

Ronda hizo su primera participación dentro del ring en WrestleMania 31 (2015), donde discutió junto a The Rock contra Stephanie McMahon y Triple H. Sin embargo, no la veríamos luchar hasta WrestleMania 34 en un combate frente a la Autoridad, junto a Kurt Angle.

Por esas épocas, la fémina era una de las más queridas por los fanáticos y mucho se debía a que empezó su participación contra Triple H y Stephanie, personajes conocidos por ser representados como heels (villanos).

Pese al buen inicio, con el tiempo Rousey empezaría a ser involucrada en historias por el campeonato femenino de RAW, teniendo como rivales a Charlotte Flair y a la estrella creciente Becky Lynch. El aumento de la popularidad de esta última y la exigencia de mejora en técnicas y habilidades que pedían los aficionados a Rousey en el ring terminaron por convertirla en una de las luchadoras más abucheadas de la industria.

Por ende, Ronda hizo un cambio a heel para participar en el main event histórico de WrestleMania 35 para luego retirarse de la compañía.

¿Regresará algún día a la empresa?

