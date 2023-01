Orton mandó al hospital a Edge y Matt Hardy en ocasiones anteriores. | Fuente: WWE

Lo volvió a hacer. Nadie duda que Randy Orton es el máximo heel (villano) de WWE, pero el luchador sigue sorprendiendo con ataques imprevistos a las personas menos esperadas. En la noche de RAW de este lunes, le aplicó un RKO a Beth Phoenix y dejó boquiabiertos a todos los asistentes del recinto y a los millones en sus televisores.

Tras el brutal ataque hacia su esposo, la siete veces campeona femenina y Salón de la Fama de la compañía decidió acudir al show para brindar declaraciones sobre la salud de Edge. Cuando se disponía a hacerlo, Orton entró al escenario.

El antiguo partner de “la estrella categoría R” echó la culpa a Phoenix del ataque que le realizó:

El regreso de Edge fue tan grandioso, pero duró muy poco. Al día siguiente de Royal Rumble, tenía que darle una lección de realidad a Edge de que ya no puede volver a luchar nunca más. Gracias a mí él podrá pasar más tiempo con sus hijas, y yo lo ataqué porque yo lo quiero. Te quiero a ti Beth y quiero a sus hijas. Pero esta es la triste verdad, todos me culpan por lo que le hice a Edge, pero tú, Beth, sabes en lo más profundo que no fue mi culpa. Fue tu culpa. Tú apoyaste tanto a Edge que si estuviera en drogas tú igual lo apoyarás. Cuando decidió regresar a WWE, tú lo apoyaste y yo no pude permitir eso. Debí hacer lo correcto por el bien de tus hijas.

Luego de esto, Phoenix, ofendida, le dio un bofetón y una patada baja. Orton le respondería con la RKO:

RAW terminó con imágenes de miembros de seguridad atendiendo a Beth. Orton se retiró sereno del lugar.

Estas imágenes solo generan más expectativas acerca de una futura lucha entre Randy Orton y Edge en el evento más grande de todos, WrestleMania 36, el cual se llevará a cabo el 5 de abril en Tampa Bay, Florida.

