A Orton no le gustó nada el comentario del rapero afirmando que la WWE es falsa. | Fuente: WWE

El rapero Soulja Boy y el luchador de WWE Randy Orton se enfrascaron en una discusión en redes sociales luego de que el cantante tildara a la lucha libre de “falsa”.

Soulja Boy publicó en Twitter que “El juego del rap es más falso que la WWE”, generando una gran cantidad de críticas de luchadores profesionales. El nombre más conocido es el de Orton, 14 veces campeón mundial de la industria.

El luchador respondió rápidamente: “¿Falso? Atrévete, idiota, a dar un paso al frente. ¿Acaso no le gustan las películas? Considérenos actores que hacemos acrobacias, sin almohadillas 200 días al año y que no nos quejamos cuando nos operan quirúrgicamente y regresamos enseguida. Considérenos 100 veces más duros que cualquier persona con la que te hayas cruzado. No eres nada más que una per**”.

Soulja volvió a responder: “¿Sabes quién diablos soy? Traeré lo REAL a la lucha libre, no juegues conmigo. Randy, ¿Orton?”

Aunque Orton lo aplaudió por su músico, volvió a retarlo a que se suba aun ring.

“Crank That salió en 2007 y tuviste un año increíble. Ganaste mucho dinero. Me quito el sombrero ante ti, amigo. Aunque aquí está la cosa… Me gusta el rap. Pongo esa mie*** durante todo el día, ya sea Tunechi, Manso, JZ… pero, ¿llamas a lo que hago para sobrevivir, falso? Al diablo con eso. Ven a mi mundo y dime eso. Te reto”.

“Si estás enojado porque escupo hechos, solo di eso. Lo que haces es FALSO y yo me mantengo firme en eso. Lo que hago es REAL. ¿Ir a tu mundo? Bienvenido a Soulja World”, señaló el rapero.

Y mencionó a Bad Bunny

A partir de allí, Orton mencionaría a Bad Bunny como parte de un artista que sí respeta la industria.

“Posdata: Bad Bunny te sacaría la mie*** dándote una paliza. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque ha visto nuestro mundo. Lo respeta y sabe lo que hace falta y se siente afortunado de formar parte de él. ¿Quieres hablar de algo falso? Empeña esa cadena barata falsa que tienes y ven a trabajar para cómprate una de verdad. Golpear tu trasero sería maravilloso, maldita sea”.

El rapero finalizó el duelo textual: “Luchador de mentiras. Si realmente quieres que Big Draco se detenga, di menos”.

