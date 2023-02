Reigns no fue mostrado al momento de recordar el canjeo de Rollins. | Fuente: WWE

Desde cerca de un mes, Roman Reigns no forma parte habitual de WWE. “El Perro Mayor” decidió no formar parte de WrestleMania 36 (en donde tenía un combate titular contra Goldberg) por temor a contagiarse del coronavirus y que se le complique aún más por su pasado con la leucemia. Aunque se lo aceptaron, al parecer, en la compañía no estarían nada contentos con esta decisión.

Desde esos días se rumorea mucho de que Vince McMahon no quiere que se vuelva a hablar de Reigns hasta su regreso. Esta “censura” parece confirmarse luego de emitirse un video este lunes previo de Money in the Bank en el que la empresa hizo un recuento de los más exitosos canjeos del maletín.

Rememorando a WrestleMania 31, WWE mostró cómo Seth Rollins hizo su canjeo en la lucha titular entre Roman Reigns y Brock Lesnar. Sin embargo, y pese que le hizo el conteo a Reigns, en ningún momento se le mostró en imágenes al luchador.

Pese a esto, nada está confirmado en cuanto a la situación interna de la empresa. Pese a los rumores iniciales que apuntan a molestia con Reigns, también se señala que McMahon no lo menciona para no quitarle protagonismo a todos los luchadores que están exponiendo su vida para seguir grabando semanalmente.

WWE Money in the Bank 2020 se desarrollará este 10 de mayo.

