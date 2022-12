Nuevas opciones para los seguidores de la lucha libre. | Fuente: WWE

Lo que se rumoreó a inicios de años, terminó cumpliéndose. WWE ha anunciado que WWE Network, su biblioteca de eventos y shows en la historia, tendrá una versión gratuita con contenido original y una gran cantidad de PPV.

La compañía de lucha libre ha confirmado que, desde este lunes 1 de junio, todos los usuarios podrán crearse una cuenta para acceder a esta sección sin la necesidad de añadir una tarjeta de crédito de referencia.

Según la empresa, el contenido disponible en esta versión serán los shows semanales de SmackDown, RAW y NXT, nuevos programas de contenido propio como Raw Talk, series originales como Monday Night War (que narra la historia de su lucha contra WCW), Ride Along o Table for 3, además de miniprogramas en vivo sobre la semana en la compañía como The Bump.

En el caso de eventos PPV, The Hollywood Reporter menciona la selección:

-Todos los WrestleMania desde la edición 31 al 35 (el de este año no está incluido)

-Todos los BackLash desde 2008 (incluye el del 2003 también)

-Todos los NXT TakeOver a partir de New Orleans (2018)

Para el resto de contenido, además de poder ver en vivo los PPV, deberás pagar 10 dólares mensuales en el servicio. Por ejemplo, para ver BackLash 2020 este 10 de junio, tendrás que tener la versión completa.

