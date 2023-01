Muchas canciones de los luchadores fueron especialmente encargadas a bandas de renombre mundial | Fuente: WWE

Para muchas personas, ver WWE y WrestleMania ha sido especial desde muy temprana edad. Personajes como Triple H, Undertaker, John Cena o The Rock han formado parte del saber colectivo y se han convertido en leyendas. La perfecta combinación entre golpes, buenas historias y buena música ha mantenido el entretenimiento por décadas.

Es ese último punto, la buena música, la que recordaremos hoy. La sensación de ver entrar a tu luchador favorito entre una multitud de gente con la canción de una banda de renombre en un super escenario no tiene comparación. Y más aún si tocan en vivo. A solo horas de la primera noche de WrestleMania 38, te mostramos las cinco mejores perfomances musicales en la compañía:

5: The Rising Sun - Nita Strauss: Shinsuke Nakamura (WrestleMania 34)

Una de las mejores intros de los últimos años se le ha asignado al japonés Shinsuke Nakamura. Para hacer justicia a tal canción, no hay mejor forma que tocarla en vivo en “La Vitrina de los Inmortales” junto a Nita Strauss, famosa guitarrista de bandas tributo como The Iron Maidens y Alice Cooper.

4: Booyaka 619 - P.O.D.: Rey Mysterio (WrestleMania 22)

Ver un latino triunfar en WWE es muy emotivo. En WrestleMania 22, Rey Mysterio se coronó campeón de los pesos pesados ante Kurt Angle y Randy Orton. Para una fecha especial también era necesario mantener una entrada especial, por lo que P.O.D. nos presentó el popular Booyaka 619 en vivo.

3: Cult of Personality - Living Colour: CM Punk (WrestleMania 29)

El tema más reconocido de CM Punk fue tocado en vivo por los propios Living Colour en New Jersey. El luchador no pudo terminar con la racha de The Undertaker, pero nos dejó un combate para el recuerdo.

2: Rollin - Limp Bizkit: The Undertaker (WrestleMania 19)

Aunque a muchos no les guste esta faceta, The Undertaker dejó un buen tiempo su túnica como 'enterrador' y se mostró como un aguerrido “American badass”. Para esto, no había mejor banda que simbolice su nueva actitud que Limp Bizkit y ‘Rollin’. En aquella velada, el motociclista derrotó a Big Show y A-Train.

Bonus: Sky's the Limit - CFO$ + Snoop Dogg: Sasha Banks (WrestleMania 32)

Dentro de la féminas, "The Boss" Sasha Banks disfrutó de un compañero especial cuando ingresó a su lucha de triple amenaza ante Charlotte Flair y Becky Lynch. Snoop Dogg, su primo en la vida real, se ha declarado fanático de ella, por lo que no dudó en asistir al magno evento para rapear una estrofa de 'Sky's the Limit'.

1: The Game - Motorhead: Triple H (WrestleMania 17 y 21)

En el ranking de las 10 mejores entradas de la historia de WWE, no escogimos esta presentación de Triple H como el número 1 solo porque no queríamos que gane dos veces un conteo. El legendario luchador mantiene el mejor historial de ingresos a WrestleMania y solo había una banda que podía compartir tal legado. Motorhead, al mando de Lemmy Kilmister, se presentó en WrestleMania 17 y WrestleMania 21 para acompañar a “The Game” durante su camino al ring. Ambas son igual de especiales, por lo que dejamos a tu criterio escoger cuál de las dos ocasiones es mejor.

