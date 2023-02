Los 6 luchadores que buscarán el maletín. | Fuente: Twitter

WWE no para. Con la disposición de “negocio esencial” por las autoridades estadounidenses, la compañía de lucha libre está dispuesta a seguir con su calendario completo de presentaciones con shows en vivo y, por supuesto, eventos pague por ver. Tras el histórico WrestleMania 36, llega el momento de uno de los PPVs más esperados por los aficionados: Money in the Bank.

Este domingo 10 de mayo, WWE presentará una nueva edición de este evento que brinda como principal atracción las luchas del mismo nombre. El Money in the Bank es un contrato en un maletín que permite a los ganadores luchar por cualquier cinturón en el momento que deseen, siendo la segunda oportunidad importante luego de ganar el Royal Rumble.

Este año, para las luchas masculina y femenina, y ante la imposibilidad de grabar con público, la empresa se ingenió para salir de su ahora habitual Perfomance Center para mantener una lucha en sus cuarteles generales. El combate iniciará en los primeros pisos de la torre Titán y los participantes tendrán que subir hasta lo más alto donde se encuentra el maletín. Sin embargo, la gran diferencia de esta edición con las demás es que tanto hombres como mujeres competirán al mismo tiempo por alcanzar los contratos titulares.

Sin embargo, también tendremos defensas titulares de los máximos campeonatos. En el lado de RAW, Drew McIntyre defenderá su título de WWE ante Seth Rollins en un duelo que ha generado gran expectativa, mientras que Braun Strowman hará lo propio con su título universal ante Bray Wyatt, quien no tendrá el personaje de The Fiend.

Cartelera final para el domingo

Corporate Ladder Match por el Money in the Bank MasculinoDaniel Bryan vs Aleister Black vs. Rey Mysterio vs. King Corbin vs Otis vs AJ Styles

Corporate Ladder Match por el Money in the Bank FemeninoAsuka vs. Nia Jax vs. Shayna Baszler vs. Dana Brooke vs. Lacey Evans vs Carmella

Campeonato de WWEDrew McIntyre (c) vs. Seth Rollins

Campeonato Universal de WWEBraun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

Campeonato de Mujeres de SmackDownBayley (c) vs. Tamina

Campeonato por parejas de SmackDownThe New Day vs. Forgotten Sons vs. The Miz & John Morrison vs. Lucha House Party

R-Truth vs. MVP

Kickoff

Jeff Hardy vs. Cesaro

Horarios en Latinoamérica

México 6:00 p. m.

Perú 6:00 p. m.

Ecuador 6:00 p. m.

Colombia 6:00 p. m.

Bolivia 7:00 p. m.

Venezuela 7:00 p. m.

Argentina 8:00 p. m.

Chile 8:00 p .m.

Paraguay 8:00 p. m.

Uruguay 8:00 p. m.

Brasil 8:00 p. m.

Canales de transmisión

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Asimismo, el canal Premium Fox Action también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica (no pasará el kickoff).

