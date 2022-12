Los samoanos desean un combate estelar para volver a ser campeones por parejas | Fuente: WWE

The Usos derrotaron a los campeones por pareja de SmackDown Live Daniel Bryan y Eric Rowan en la primera lucha de WWE Money in the Bank 2019.

En un muy buen duelo inicial, los ex miembros de la “Familia Wyatt” no pudieron contrarrestar el poderío arrasador de los samoanos. El encuentro fue frenético y dejó grandes movimientos aéreos por parte de ambas parejas.

El duelo no fue titular por los campeonatos.

Recuerda que la lucha central de este PPV será la lucha de escaleras por el contrato de MITB.

Puedes seguir nuestra cobertura completa de Money in the Bank 2019 en este enlace.

¿Qué opinas?

¡Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek!

Te sugerimos leer