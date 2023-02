Cuando el tag team con Shawn Michaels decayó, Jannety no pudo despegar en su carrera por sí solo. | Fuente: WWF

El excampeón intercontinental y por parejas de WWE (en aquel entonces WWF), Marty Jannety, viene siendo investigado por la justicia norteamericana luego de una sombría publicación en su cuenta de Facebook en la que habla sobre un asesinato.

A través de la red social, el excompañero de Shawn Michaels en “The Rockers” escribió lo que parece ser una confesión de un asesinato.

“Nunca le he dicho a nadie esto, ni siquiera a mi hermano Geno, ya que él lo habría matado y no quería que mi hermano se fuese... diablos, él recién había vuelto a casa desde Vietnam. Solo tenía 13, estaba en el callejón del bowling Victory Lanes, comprando hierba de un cabrón que trabaja ahí y puso sus manos encima mio. Me arrastró al fondo del edificio. Ya saben lo que iba a intentar hacer”, refiere.

“Esa fue la primera vez que hice que un hombre desapareciera. Nunca lo encontraron. Deberían haber buscado en el río Chattahoochie. Eso fue hace mil millones de años. Además, tengo la satisfacción de saber que ese maldito nunca le hizo eso a otro niño”, finaliza en una publicación que fue borrada a las horas.

TMZ ha afirmado que el departamento de policía de Columbus, en el estado de Georgia, ha iniciado una investigación contra el luchador.

La última aparición de Jannety fue en WWE fue en el 2009, cuando se enfrentó a The Miz.

