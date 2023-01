La industria ha sido remecida con este caso. | Fuente: Composición

La industria de la lucha libre está pasando por un momento grave. Tras una serie de acusaciones a un gran número de luchadores británicos de abuso sexual y psicológico (que terminó con el despido de Jack Gallagher de WWE), ahora un nuevo caso ha remecido la escena y ha finalizado con una suspensión indefinida.

En la mañana del lunes, reflotaron unos audios del luchador la empresa All Elite Wrestling (AEW), Sammy Guevara, en la que habla sobre la superestrella y ahora campeona por parejas de WWE, Sasha Bank. En un extracto del podcast The Whole F’n Show del 25 de enero de 2016, el luchador dice al aire que “quiere violarla”: “Sasha Banks, oh dios mío. Cuando estaba en WWE la semana pasada, solo quería ir a violar a esa mujer”.

Este clip se viralizó por redes sociales y fue condenado por la comunidad. A la hora de publicación del audio, el luchador utilizó sus redes sociales para hablar sobre el tema.

“He hecho comentarios estúpidos, inapropiados y extremadamente ofensivos en mi pasado. En mi mente idiota, pensé que estaba siendo divertido al usar palabras y términos que representan nada más que horror y dolor. Realmente lamento mis palabras y acciones hirientes, y nunca me lo perdonaré”, afirma en su primer mensaje.

Luego, menciona haber conversado con Banks: “También quiero disculparme con Sasha Banks por mis comentarios inaceptables. Es una persona increíble que no merecía ser víctima de la peor parte de mis comentarios ofensivos. Hablé con ella antes y ella me ayudó a aprender una lección gigantesca y se lo agradezco. Una vez más, lo siento sinceramente”.

La luchadora también compartió un mensaje en sus redes sociales.

“Más temprano, tuve una conversación con Sammy y se disculpó conmigo, y tuvimos una discusión abierta. Las palabras que él dijo, ya sea en broma o no, no tienen lugar en nuestra sociedad. No voy a permitir, ni tolerar este tipo de comportamiento. Lo que uno piense que solo es un comentario sin importancia, puede impactar de gran manera en la vida de alguien más, y puede enviar el mensaje equivocado. Tenemos que responsabilizarnos por nuestras acciones y las palabras que decimos, y espero que, de ahora en adelante, para que tenga lugar el crecimiento y el cambio dentro de nuestra comunidad, todos podemos seguir teniendo estas conversaciones. Ninguna persona, hombre, mujer o niño, debe ser sometido a un sentimiento de miedo, o a cualquier ambiente inseguro. Tenemos que hacerlo mejor, no solo por nosotros, si no tambien para las generaciones futuras”, expresa el comunicado.

AEW lo sancionó

Ante este caso, AEW lanzó un comunicado mostrando su decisión al respecto: suspendió temporalmente a Guevara por sus comentarios y debatirán su futuro en la compañía. Por mientras, su salario será donado al Centro de Mujeres de Jacksonville, la cual se encarga de velar por mujeres que sufrieron algún tipo de abuso sexual.

