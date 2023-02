La escena es considerada como una de las más icónicas de la compañía durante la era de la 'Ruthless Aggression' | Fuente: WWE

La integrante del Salón de la Fama de WWE, Lita, reveló que Vince McMahon, dueño de la compañía de lucha libre, amenazó con despedirla sino realizaba su celebración sexual con Edge en medio de los cuadriláteros.

A través de una transmisión en Twitch, la luchadora, cuyo nombre real es Amy Dumas, afirmó que, una vez propuesta la idea, se sintió incómoda con pensar en realizar escenas subidas de tono en televisión.

Tras hablar con Edge y John Cena al respecto, ellos buscaron interceder por ella pidiéndole a McMahon que no lo realice, pero la cabeza de la empresa decidió continuar con el segmento, amenazando a Lita de expulsar de la empresa de negarse a realizarlo.

Como se recuerda, el 9 de enero de 2006, ella ingresó al ring de Monday Night RAW junto a Edge para celebrar su nuevo campeonato, el cual fue conseguido gracias al maletín de Money in the Bank una noche antes, en el evento New Year’s Revolution, frente a John Cena. Ya frente a cámaras, simularon tener sexo en vivo frente a los miles de espectadores en el recinto y en sus televisores.

Dicha escena se enmarca en la llamada era de la “agresión”, la cual, tras la época de la ‘actitud’, fue caracterizada como el del nacimiento de las actuales leyendas. También mezclaba gran violencia con contenido “erótico”.

Ese mismo año, y tras este caso, Lita tomó la decisión de dejar WWE. Tuvo su lucha de retiro contra Mickie James por el Campeonato de Mujeres en Survivor Series 2006.

