Dos leyendas que forjaron su historia en WWE. | Fuente: composición

Completamente merecido. Este miércoles, WWE anunció que Kane y The Great Khali serán los próximos miembros exaltados al Salón de la Fama de la compañía, el prestigioso Hall of Fame.

Ambos formarán parte de la Clase 2021, al cual ya fueron nominados Molly Holly y Eric Bischoff, y que será homenajeada el próximo 6 de abril en la semana de WrestleMania 37.

El anuncio inicial fue de Glenn Thomas Jacobs, mejor conocido como Kane en WWE, y que ahora trabaja como alcalde del Condado de Knox. El encargado de darle la noticia fue el propio Undertaker.

"Es un verdadero honor para mí anunciar que tú, Kane, serás el próximo miembro del Salón de la Fama de WWE Clase 2021. Muy merecido, bien ganado. Y no podría estar más orgulloso de ti, hermano".

Tras el anuncio Kane mostró su desconcierto y le preguntó a Taker si estaba hablando en serio. Taker ratificó su respuesta: "Definitivamente hablo en serio. No hay Salón de la Fama sin Kane. Eres el hombre".

Kane, el “monstruo rojo” de la empresa

Kane emergió del “inframundo” y debutó en 1997 para enfrentarse al que llamaría su hermano, The Undertaker, en una de las rivalidades más importantes de la industria.

Ambos dieron inicio a peleas muy fuera del común: lucharon rodeados de llamas en el primer Inferno Match, se enfrentaron en jaulas de acero y “se enterraron vivos”.

De odiarse, pasaron a pelear jutnos como “Los Hermanos de la Destrucción”, siendo campeones de parejas de WWE y WCW.

En su historial Kane ha ganado tres campeonatos mundiales, siendo el primero en tener los tres títulos máximos de las tres marcas antiguas (RAW, SmackDown y ECW). Fue dos veces campeón Intercontinental, una vez campeón 24/7, una vez campeón Hardcore y nueve veces campeón en parejas. Ganó el Money in the Bank en 2010 y tiene el récord de eliminaciones de Royal Rumble con 43.

The Great Khali y su legado indio

Pero Kane no fue el único exaltado en el día. Dalip Singh Rana, mejor conocido como The Great Khali, también ha sido exaltado para el prestigioso lugar de las leyendas de WWE.

Con más de 2 metros de altura, The Great Khali se convirtió en uno de los gigantes más queridos de WWE, alcanzando una vez el campeonato de WWE y el campeonato mundial pesado.

El anuncio fue realizado por WWE India.

The Great Khali pasó a luchar contra muchas de las Superestrellas más legendarias de la WWE, incluidos John Cena, Batista, Shawn Michaels y su compañero Kane en 2021, a quien derrotó para conseguir su primera victoria en WrestleMania.

Debido a su éxito en la WWE, The Great Khali se ha convertido en un héroe nacional y una estrella de la pantalla grande. Khali ha aparecido en películas como "MacGruber", "Get Smart" y "The Longest Yard". También abrió una escuela de lucha libre, ayudando a preparar a la próxima generación de aspirantes a superestrellas indias para el ring.

