En un evento con una calidad muy por encima del promedio a lo acostumbrado, WWE celebró su PPV Extreme Rules 2019 en medio de una gran expectativa y ha dejado grandes momentos para recordar del 2019.

En el evento central de la noche, Seth Rollins y Becky Lynch defendieron exitosamente sus campeonatos ante Baron Corbin y Lacey Evans en un combate que incluyó sillas, palos de kendo y sillas. Sin embargo, tras una pelea muy bien estructurada, Brock Lesnar hizo valer su maletín de Money in the Bank, aprovechó el cansancio de Rollins para arrebatarle el campeonato universal e iniciar un nuevo reinado en RAW.

Por otro lado, Kofi Kingston retuvo su campeonato de WWE ante Samoa Joe. El retado controló todo el encuentro, pero Kingston supo recuperarse y terminar la lucha con su finisher “problemas en el paraíso”. El ghanés continúa siendo el líder de SmackDown y su posición será beneficiada con la victoria de los títulos en pareja de la marca de New Day.

Asimismo, The Undertaker hizo pareja con Roman Reigns para enfrentarse a Shane McMahon y Drew McIntyre en una pelea que fue aplaudida por el gran nivel mostrado por el legendario “hombre muerto”. Los primeros lograron la victoria gracias a una buena sincronización en el ring, demostrando que, pese a los años, Undertaker puede dar una buena pelea si es que está con los luchadores correctos en el ring.

Sorprendió gratamente la lucha entre Braun Strowman y Bobby Lashley con la estipulación de último hombre en pie ya que dejó golpes contundentes entre ambos musculosos rivales. Se movieron por todo el coliseo para castigarse, terminando con un increíble salto entre el público.

Resultados de la noche

Finn Balor vs. Shinsuke Nakamura por el campeonato intercontinental: Gana Nakamura y es el nuevo campeón.

Drew Gulak vs. Tony Nese por el título de peso crucero: Retiene Gulak.

The Undertaker y Roman Reigns vs. Shane McMahon y Drew McIntyre en un No Holds Barred match: The Undertaker y Roman Reigns

Daniel Bryan y Rowan vs. The New Day (Big E y Xavier Woods) vs. Heavy Machinery (Otis y Tucker) por los títulos en parejas de SmackDown: Nuevos campeones The New Day.

Braun Strowman vs. Bobby Lashley en un Last Man Standing match: Braun Strowman vs. Bobby Lashley en un Last Man Standing match: Gana Braun Strowman.

Bayley vs. Alexa Bliss y Nikki Cross por el título femenino de SmackDown en un Handicap match: Retiene Bayley.

Aleister Black vs. Cesaro: Aleister Black.

The Revival (Scott Dawson y Dash Wilder) (c) vs. The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso) por los títulos en parejas de Raw: Retiene The Revival.

Ricochet vs. AJ Styles Singles por el título de los Estados Unidos: AJ Styles es el nuevo campeón.

Dolph Ziggler vs. Kevin Owens: Gana Owens.

Kofi Kingston vs. Samoa Joe por el título de la WWE: Retiene Kofi Kingston.

Seth Rollins (campeón universal) y Becky Lynch (campeona de Raw) vs. Baron Corbin y Becky Lynch en un Winners Take All: Seth Rollins y Becky Lynch, pero Brock Lesnar canjea tu MITB y es el nuevo campeón universal.

