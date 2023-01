La edición 2014 es una de las más aplaudidas de los últimos años.

El coronavirus ha confinado a las personas a sus casas y, por fortuna, muchas empresas están regalando beneficios para que esta cuarentena sea más llevadera. Por ejemplo, WWE y ESPN se han aliado y la cadena deportiva emitirá ediciones completas de WretleMania en su totalidad de manera gratuita.

El canal emitirá eventos clásicos del show como antesala a la edición número 36, la cual ha sido afectada por el coronavirus y se desarrollará en dos noches seguidas sin público el 4 y 5 de abril.

"Es un privilegio para nosotros entregar contenido histórico de WrestleMania a nuestros socios de ESPN y proporcionar más programación premium a nuestros fanáticos; poniendo sonrisas en sus rostros particularmente durante este tiempo difícil", declaró Stephanie McMahon sobre este suceso.

La primera cita es este domingo 22 con Wrestlemania XXX (2014), considerada como una de las mejores ediciones de los últimos tiempos con luchas como la triple amenaza entre Daniel Bryan vs. Randy Orton vs. Batista o Brock Lesnar vs. Undertaker en el fin de la racha del enterrador. El horario es a las 6:00 p. m. Perú.

Los otros shows que se emitirán serán WrestleMania 32 el 29 de marzo y WrestleMania 35 el 5 de abril a las 3 de la tarde.

WrestleMania 36 se emitirá en exclusiva por WWE Network.

