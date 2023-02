El hijo del luchador practica para convertirse en una estrella como su difunto padre. | Fuente: Composición

Dentro de WWE, existe una historia que no quiere volver salir a la luz. En 2007, Chris Benoit fue encontrado muerto en su casa de Georgia junto al cuerpo de su esposa y su menor hijo de 7 años. El dictamen oficial afirmaba que el luchador había asfixiado a su familia para luego suicidarse. Su nombre fue eliminado de la historia de la compañía, pese a que muchas personas aún creen que no se cuenta la verdad de la historia.

A más de 12 de años de aquel trágico día, David Benoit, hijo de otro compromiso del personaje, rompió su hermetismo y habló respecto al caso.

En declaraciones al periodista Chris Van Vliet, el mayor de los Benoit contó cómo se entero de la noticia. “Golpeé a un policía. Lo golpeé en el pecho. Pensé que era una broma, realmente lo hice. Simplemente no lo creí, hermano. Creo que el día que realmente se me vino todo encima fue en su funeral, fue un día difícil».

El joven reveló cuándo fue la última vez que conversó con él: “Hablé con mi padre en el Día del Padre. Esa fue la última vez. Hablamos durante dos horas. Solo nos reíamos y nos preparábamos para hacer planes para el verano y pude decirle ‘Te amo’ por última vez”.

Los documentos oficiales de la policía afirman que Benoit tenía el cerebro atrofiado con una encefalopatía traumática crónica (ETC) por el consumo de drogas y los golpes. Se afirmaba que el cerebro de Benoit era similar al de una persona de 80 años, alcanzando la demencia senil. Por lo mismo, David Benoit considera que la persona que mató a su esposa y su hijo no era su padre.

“Él nunca haría eso. Sé que no lo haría. Creo que algo salió terriblemente mal. El médico dijo que tenía ETC. Al principio, eso les dio un cierre. Tenía ETC, por lo que creo que no fue él”, afirmó.

Asimismo, decidió cortar con todas las teorías de que afirman que Benoit fue asesinado y no mató a sus familiares: “Las teorías de conspiración son solo una broma”.

David Benoit ha estado presente en los bastidores de WWE en distintas ocasiones y desea convertirse en luchador profesional. Menciona que quisiera llamarse Chris Benoit Jr. y utilizar el tema de entrada de su padre.

