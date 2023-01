La primera cámara de la eliminación se disputó en 2002. | Fuente: WWE

Este domingo 8 de marzo se llevará a cabo una nueva edición del evento de WWE Elimination Chamber, una noche de lucha libre en la que una gran estructura metálica llamada “cámara de eliminación” es la gran protagonista.

La fórmula del combate combina la estipulación del Royal Rumble (luchadores entrando en un pequeño lapso) y el WarGames (lucha campal dentro de una jaula que rodea todo el ring).

En esta ocasión, los ganadores tendrán una oportunidad por un título en el próximo PPV de la empresa, WrestleMania 36. Sin embargo, no siempre fue así, sino que los propios campeonatos fueron puestos en juego en la cámara.

Historia

El evento existe desde 2010 en reemplazo de No Way Out, pero la estipulación nació mucho más atrás.

La primera Elimination Chamber se realizó en Survivor Series 2002. Aquella noche, Shawn Michaels conseguiría el campeonato peso pesado luego de enfrentarse a su amigo Triple H, Kane, RVD, Booker T y Chris Jericho.

En 2003, 2005, 2008 y 2009, Triple H repetiría la gloria.

En 2006, ocurriría un momento icónico al librarse una nueva pelea en New Year Revolution. John Cena retendría su título de WWE ante Shawn Michaels, Kurt Angle, Carlito, Chris Master y Kane, pero Edge canjearía su contrato de Money in the Bank para alcanzar el cinturón.

En 2010, en el primer Elimination Chamber como evento pague por ver, John Cena ganaría una nueva edición y le quitaría el campeonato de WWE a Sheamus, pero sería atacado por Batista, quien se llevaría el cinturón de RAW en la noche.

Por el lado de SmackDown, Jericho se alzaría como el nuevo campeón peso pesado.

El último de ellos -hasta el momento- tendría a Daniel Bryan reteniendo su campeonato de WWE ante AJ Styles, Samoa Joe, Jeff Hardy, Randy Orton y Kofi Kingston en una de las mejores luchas del 2019.

Todos los ganadores:

Survivor Series 2002: Shawn Michaels (Campeonato mundial peso pesado)

(Campeonato mundial peso pesado) SummerSlam 2003: Triple H (Campeonato mundial peso pesado)

(Campeonato mundial peso pesado) New Year’s Revolution 2005: Triple H (Campeonato mundial peso pesado)

(Campeonato mundial peso pesado) New Year’s Revolution 2006: John Cena (retiene el campeonato de WWE)

(retiene el campeonato de WWE) December to Dismenber 2006: Bobby Lashley (Campeonato de ECW)

(Campeonato de ECW) No Way Out 2008: Undertaker (contendiente N° 1 para el campeonato mundial peso pesado) / Triple H (contendiente N°1 del campeonato de WWE)

(contendiente N° 1 para el campeonato mundial peso pesado) / (contendiente N°1 del campeonato de WWE) No Way Out 2009: Triple H (Campeonato de WWE) / Edge (Campeonato mundial peso pesado)

(Campeonato de WWE) / (Campeonato mundial peso pesado) Elimination Chamber 2010: John Cena (Campeonato de WWE) / Chris Jericho (Campeonato mundial peso pesado)

(Campeonato de WWE) / (Campeonato mundial peso pesado) Elimination Chamber 2011: Edge (retiene el campeonato mundial peso pesado) / John Cena (contendiente N° 1 al campeonato de WWE)

(retiene el campeonato mundial peso pesado) / (contendiente N° 1 al campeonato de WWE) Elimination Chamber 2012: CM Punk (retiene el campeonato WWE) / Daniel Bryan (retiene el campeonato mundial peso pesado)

(retiene el campeonato WWE) / (retiene el campeonato mundial peso pesado) Elimination Chamber 2013: Jack Swagger (contendiente N° 1 al campeonato mundial pesado)

(contendiente N° 1 al campeonato mundial pesado) Elimination Chamber 2014: Randy Orton (Campeón pesado y WWE)

(Campeón pesado y WWE) Elimination Chamber 2015: Ryback (Campeonato intercontinental)

(Campeonato intercontinental) Elimination Chamber 2017: Bray Wyatt (Campeonato de WWE)

(Campeonato de WWE) Elimination Chamber 2018: Alexa Bliss (Campeonato femenino de RAW – primera lucha femenina con esta estipulación) / Roman Reigns (contendiente N° 1 para el campeonato Universal)

(Campeonato femenino de RAW – primera lucha femenina con esta estipulación) / (contendiente N° 1 para el campeonato Universal) Elimination Chamber 2019: Sasha Banks y Bayley (Campeonas femeninos en pareja) / Daniel Bryan (retiene el campeonato de WWE)

Cartelera para el 2020

Elimination Chamber Match : Natalya vs. Asuka vs. Shayna Baszler vs. Liv Morgan vs. Ruby Riott vs. Sarah Logan. La ganadora se enfrentará a Becky Lynch por el Campeonato Femenino de Raw en WrestleMania 36

: Natalya vs. Asuka vs. Shayna Baszler vs. Liv Morgan vs. Ruby Riott vs. Sarah Logan. La ganadora se enfrentará a Becky Lynch por el Campeonato Femenino de Raw en WrestleMania 36 3-on-1 Handicap Match por el Campeonato Intercontinental : Braun Strowman (c) vs. Shinsuke Nakamura, Sami Zayn & Cesaro

: Braun Strowman (c) vs. Shinsuke Nakamura, Sami Zayn & Cesaro Elimination Chamber Match por el Campeonato en Parejas de SmackDown: John Morrison & The Miz (c) vs. The New Day (Kofi Kingston & Big E) vs. Heavy Machinery (Otis & Tucker) vs. Dolph Ziggler & Robert Roode vs. Lucha House Party (Gran Metalik & Lince Dorado) vs. The Usos (Jimmy Uso & Jey Uso)

John Morrison & The Miz (c) vs. The New Day (Kofi Kingston & Big E) vs. Heavy Machinery (Otis & Tucker) vs. Dolph Ziggler & Robert Roode vs. Lucha House Party (Gran Metalik & Lince Dorado) vs. The Usos (Jimmy Uso & Jey Uso) Campeonato en Parejas de Raw : The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (c) vs. Seth Rollins & Murphy

: The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (c) vs. Seth Rollins & Murphy No Disqualification Match: AJ Styles vs. Aleister Black

