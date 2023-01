Shayna es una exluchadora de MMA que arrasó en NXT. | Fuente: WWE

Se definió. En una noche llena de sorpresas, Filadelfia fue testigo de dos cámaras de eliminación que marcan el rumbo del máximo evento de WWE este domingo en Elimination Chamber 2020.

La pelea principal en la cámara de la eliminación definió a la retadora del título femenino de RAW que ostenta Becky Lynch. Shayna Baszler, la dos veces campeona de NXT, barrió con sus rivales e irá a “la vitrina de los inmortales en búsqueda del campeonato. REVIVE EL MINUTO A MINUTO AQUÍ.

Asimismo, en una excelente lucha dentro de la jaula, The Miz y John Morrison defendieron exitosamente sus campeonatos por pareja de SmackDown ante Heavy Machinery, The Usos, The New Day, Lucha House Party y Robert Roode y Dolph Ziggler. Los tag teams nos regalaron apasionantes movidas que provocaron el aplauso general del público.

Por otro lado, The Undertaker apareció en el recinto para ayudar a que Aleister Black gane a AJ Styles. Con esta aparición, casi se confirma la lucha entre “el fenómeno” y “el fenomenal”.

Asimismo, Owens ayudó a que Street Profits retenga su título por parejas de RAW ante Seth Rollins y Buddy Murphy. Al finalizar la lucha, Owens le aplicó una paralizadora a Rollins mientras comía palomitas.

No deja de resaltar el primer campeonato de Sami Zayn en sus largos años en el roster principal de la compañía. Gracias al apoyo de Cesaro y Nakamura, derrotó a Braun Strowman. Sin embargo, la estipulación menciona que el campeonato es de ellos 3.

Resultados de la noche

Elimination Chamber Match: Natalya vs. Asuka vs. Shayna Baszler vs. Liv Morgan vs. Ruby Riott vs. Sarah Logan | La ganadora es Shayna Baszler

3-on-1 Handicap Match por el Campeonato Intercontinental: Braun Strowman (c) vs. Shinsuke Nakamura, Sami Zayn & Cesaro | El ganador es Sami Zayn

Elimination Chamber Match por el Campeonato en Parejas de SmackDown: John Morrison & The Miz (c) vs. The New Day (Kofi Kingston & Big E) vs. Heavy Machinery (Otis & Tucker) vs. Dolph Ziggler & Robert Roode vs. Lucha House Party (Gran Metalik & Lince Dorado) vs. The Usos (Jimmy Uso & Jey Uso) | Retienen John Morrison & The Miz

Campeonato en Parejas de Raw: The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (c) vs. Seth Rollins & Murphy: Retienen Street Profits por distracción de Kevin Owens.

No Disqualification Match: AJ Styles vs. Aleister Black: Aleister Black ganó con el apoyo de Undertaker

Campeonato de los Estados Unidos: Andrade (c) (con Zelina Vega) vs. Humberto Carrillo: Retiene Andrade

Daniel Bryan vs. Drew Gulak: Victoria de Daniel Bryan por rendición

Kickoff: Viking Raider vs. Curt Hawkins y Zack Ryder | Ganan The Viking Raiders

Te sugerimos leer