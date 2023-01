El evento tendrá como principal atracción la lucha en la cámara de eliminación de parejas. | Fuente: WWE

La décima edición del evento WWE Elimination Chamber se llevará a cabo este domingo 8 de marzo y tendrá dos luchas en una jaula especial

Para este 2020, el evento contará con dos cámaras de eliminación. La primera de ellas tendrá los duelos de parejas entre The Miz y John Morrison (actuales campeones de la división de SmackDown) contra The New Day vs. The Usos vs. Heavy Machine vs. Lucha House Party vs. Dolph Ziggler y Robert Roode. Quien gane se lleva los títulos.

La segunda pelea bajo la modalidad será para determinar a la contendiente de Becky Lynch por el campeonato femenino de RAW entre Natalya, Liv Morgan, Shayna BAszler, Asuka, Ruby Riott y Sarah Logan.

La mayor particularidad del evento es que no tendrá ninguna defensa titular de los campeonatos de WWE ni Universal, debido a que estas luchas están pactadas directamente para WrestleMania 36.

Toda la cartelera confirmada hasta el momento

Elimination Chamber Match: Natalya vs. Asuka vs. Shayna Baszler vs. Liv Morgan vs. Ruby Riott vs. Sarah Logan. La ganadora se enfrentará a Becky Lynch por el Campeonato Femenino de Raw en WrestleMania 36

3-on-1 Handicap Match por el Campeonato Intercontinental: Braun Strowman (c) vs. Shinsuke Nakamura, Sami Zayn & Cesaro

Elimination Chamber Match por el Campeonato en Parejas de SmackDown: John Morrison & The Miz (c) vs. The New Day (Kofi Kingston & Big E) vs. Heavy Machinery (Otis & Tucker) vs. Dolph Ziggler & Robert Roode vs. Lucha House Party (Gran Metalik & Lince Dorado) vs. The Usos (Jimmy Uso & Jey Uso)

Campeonato en Parejas de Raw: The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (c) vs. Seth Rollins & Murphy

No Disqualification Match: AJ Styles vs. Aleister Black

Campeonato de los Estados Unidos: Andrade (c) (con Zelina Vega) vs. Humberto Carrillo

Daniel Bryan vs. Drew Gulak

Fecha y horarios

Los horarios de Latinoamérica para este domingo 8 de marzo son los siguientes:

México 6:00 p.m.

Perú 7:00 pm.

Ecuador 7:00 pm.

Colombia 7:00 pm.

Bolivia 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Chile 9:00 p.m.

Paraguay 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 1:00 a.m. del lunes 25

Canales de transmisión

Podrás ver en vivo el evento a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales o aprovechando la promoción del primer mes gratuito si es que eres nuevo en la plataforma. Asimismo, el canal Premium Fox Action también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica (no pasará el kickoff).

