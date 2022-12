El torneo King of the Ring regresa a WWE

Grandes nombres se han coronado como 'reyes' de la compañía. | Fuente: WWE

El mítico torneo King of the Ring regresará a WWE este 2019 tras cuatro años desde la última edición.

Durante la transmisión semanal de Monday Night RAW, la compañía de lucha libre anunció que tendremos detalles de esta nueva entrega de la competencia en el próximo episodio de la marca roja.

King of the Ring es un torneo en el que los luchadores de la empresa se enfrentan en llaves clasificatorias para coronarse como los reyes máximos de la compañía. El primer rey de WWE fue Don Muraco en 1985 y el último fue Bad News Barrett en 2015. Durante todos esos años, se recuerdan grandes ganadores como Randy Savage, Booker T, Kurt Angle, etc.

De 1993 al 2002, KOR tenía su propio evento pay-per-view.

Los 'reyes' suelen cambiar su nombre en la compañía y añadir la palabra 'King'. | Fuente: WWE

Los participantes para esta edición son Ali, EC3, Elías, Cesaro, Ricochet, Andrade, The Miz, Samoa Joe, Chad Gable, Kevin Owens, Buddy Murphy, Apollo Crews, Drew McIntyre, Cedric Alexander, Baron Corbin y Shelton Benjamin .

