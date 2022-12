Una fractura de cuello lo acompañó desde el 2003 y fue determinante en su pronto retiro. | Fuente: WWE

El miembro del Salón de la Fama de WWE, Edge, regresó el pasado domingo en SummerSlam 2019 para atacar a Elias y hacer "explotar" el recinto. En su natal Canadá, “La superestrella categoría R” provocó gran asombró al realizar su famosa lanza y muchos empezaron a especular sobre un posible regreso.

Edge estuvo en el podcast Pod of Awesomeness y conversó sobre esta gran escena. Luego de mostrar su alegría por el recibimiento del público, comentó algo que dejó esperanzado al universo WWE: “Para ser honesto, creo que podría tener una nueva pelea mañana. Podría explotar completamente y estaría bien. Lo único es que sé que el personal médico de WWE no me lo permitiría”.

El luchador sabe cómo desenvolverse para no volver a tener complicaciones con el cuello: “Luego de este retiro, aprendí cuáles son mis limitaciones. Golpear una lanza no es una de ellas”.

Asimismo, menciona que está considerando llevar un tratamiento con células madre. El médico que lo trataba le afirmó que podía volver a tener su cuello “relativamente sano” en cinco años.

Finalmente, afirmó que su spot en el kickoff de SummerSlam fue planeado durante 15 minutos y que “no sabía si hacer una promo (hablar en el ring) o solo golpear. También felicitó a Elias por preparar la letra de la canción con la que “insultó” a Toronto en el mismo tiempo.

¿A quién quisiera de rival para Edge para una última pelea?

Te sugerimos leer