El actual campeón consiguió el cinturón luego de derrotar a Brock Lesnar. | Fuente: WWE

Existe una discusión desde hace mucho tiempo entre fanáticos de UFC (o MMA) y la WWE entre lo real y lo fantástico de sus luchas. Pese a ello, existe una conexión entre ambos mundos, viendo distintos casos de personajes que pasan de una a otra compañía intentando nuevos desafíos. Sin embargo, en 2019 vimos una gran avalancha de boxeadores y representantes de las artes marciales mixtas en la lucha libre, algo que ya no es del gusto ni de los propios luchadores.

Siendo este el panorama, mucho se está especulando sobre el paso de Colby Covington de la UFC a WWE para este 2021 en su afán de "hacer real la lucha libre", algo que el actual campeón de RAW, Drew McIntyre, ve con malos ojos por las oportunidades que vaya a pedir al ingresar a la compañía.

El irlandés conversó con Busted Open Radio y dio su opinión sobre los personajes de UFC en la compañía de lucha libre:

Lo entiendo. Tyson Fury ha hecho lo mismo desde que gané el título. La gente reconoce el alcance global de WWE. Entienden que es una plataforma enorme, una gran oportunidad. Y obviamente, si tienes un poco de inteligencia, vas a por el número uno. Escuché lo que dijo: David vs. Goliath, no sería un combate sin sanción para WWE. Así es como lo veo, en WWE vencí a Brock Lesnar en cinco minutos. No sé cómo lo haría Colby en una pelea de MMA con Lesnar. Pero en WWE, le gané en cinco minutos.

Si quiere una pelea callejera, vale, me parece bien. No por el título, solo las Superestrellas de WWE merecen una oportunidad titular. Me parece bien pelear contra alguien si eso hace que más ojos se posen sobre WWE. Pero hay categorías de peso. Yo mido 1'96 metros, 122 kilos. Si crees que nunca he estado en una pelea callejera, estás muy equivocado. Si tengo que enfrentarme a él en una pelea callejera, me parece bien. Peso 45 kilos más que él, lo noquearía y eso armaría mucho ruido. Si quiere pelear, pelearemos.

Los ejemplos de esto son claros. Ronda Rousey, campeona femenina en UFC, obtuvo una oportunidad titular en su segundo encuentro, mientras que Cain Velasquez solo luchó una vez y fue contra Brock Lesnar por el título.

¿Qué opinas de estas declaraciones?

